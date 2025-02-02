لحظة استقبال ولي العهد السعودي لـ أحمد الشرع فور وصوله المملكة (فيديو)

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس السوري أحمد الشرع والوفد المرافق له في قصر اليمامة بالرياض.

ووصل أحمد الشرع إلى العاصمة السعودية الرياض وذلك في أول زيارة رسمية له إلى المملكة العربية السعودية يرافقه وزير الخارجية أسعد الشيباني.

وصول الرئيس السوري ووزير خارجيته إلى الرياض في أول زيارة رسمية

وأفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا" بأن الشرع والوزير الشيباني يلتقيان في العاصمة السعودية الرياض ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

زيارة أحمد الشرع إلى السعودية

وتعتبر زيارة الشرع اليوم إلى السعودية علامة فارقة لبداية مرحلة جديدة من العلاقات العربية مع سوريا بعد سقوط النظام السابق، وتعيين الشرع رئيسا للبلاد للمرحلة الانتقالية فضلا عن أنها أول زيارة خارجية له منذ تعيينه في هذا المنصب.

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