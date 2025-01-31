جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تأكيد تمسك بلاده بالقضاء على جميع المنظمات الإرهابية التي تهدد أمنها القومي.

أردوغان يجدد تمسك بلاده بالقضاء على جميع التنظيمات الإرهابية

وقال أردوغان في كلمة له بفعالية المؤتمر الإقليمي العادي بنسخته الثامنة، لحزب العدالة والتنمية الحاكم في أنطاليا جنوب تركيا: "لن نتوقف حتى نقضي على كل المنظمات الإرهابية التي تهدد أمننا القومي قرب حدودنا، ونسحق رؤوسها وندفنها تحت التراب".

وأضاف: "كيف لنا أن ننسى هجمات المنظمات الإرهابية، من داعش وصولا للعمال الكردستاني، والمحاولة الانقلابية التي قتل فيها أكثر من 250 مواطن تركي، ومحاولات نقل الحرب في سوريا إلى تركيا طوال 13 عامًا ماضية، نحن بالتأكيد لن ننسى هذه الأمور"

سياسة توتير الساحة الداخلية بالصراعات السياسية

من جانب آخر لفت أردوغان إلى أن المعارضة التركية لا تريد التخلي عن سياسة توتير الساحة الداخلية بالصراعات السياسية، ولا ترى هذه المعارضة، ولا تريد أن ترى، أية مسألة داخلية أو خارجية، من منظور مركزية تركيا ومصلحتها".

وتابع قائلا: "رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل زعيم المعارضة التركية) يكذب نفسه بنفسه في خطاباته وكلماته في كلّ مكان، ويعود ويعدّل التصريح"

كما تعهد أردوغان بالعمل على حل كل المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد وضمان معيشة المواطن.

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