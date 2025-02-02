الأحد 02 فبراير 2025
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خارج الحدود

ولي العهد السعودي يستقبل أحمد الشرع في قصر اليمامة بالرياض

أحمد شرع
أحمد شرع

 استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس السوري أحمد الشرع والوفد المرافق له في قصر اليمامة بالرياض.

ووصل أحمد الشرع إلى العاصمة السعودية الرياض وذلك في أول زيارة رسمية له إلى المملكة العربية السعودية يرافقه وزير الخارجية أسعد الشيباني.

 

وصول الرئيس السوري ووزير خارجيته إلى الرياض في أول زيارة رسمية

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وصول الرئيس السوري إلى الرياض في أول زيارة رسمية

وأفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا" بأن الشرع والوزير الشيباني سيلتقيان في العاصمة السعودية الرياض ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

 

زيارة الشرع اليوم إلى السعودية علامة فارقة لبداية مرحلة جديدة من العلاقات العربية مع سوريا 

 وتعتبر زيارة الشرع اليوم إلى السعودية علامة فارقة لبداية مرحلة جديدة من العلاقات العربية مع سوريا بعد سقوط النظام السابق، وتعيين الشرع رئيسا للبلاد للمرحلة الانتقالية فضلا عن أنها أول زيارة خارجية له منذ تعيينه في هذا المنصب.

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الرئيس السوري أحمد الشرع محمد بن سلمان الرياض

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