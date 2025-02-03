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رياضة

نتائج مباريات اليوم الإثنين في الجولة الـ20 من دوري المحترفين

دوري المحترفين، فيتو
دوري المحترفين، فيتو

دوري المحترفين، انتهت منذ قليل مباريات اليوم الإثنين التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ20 من مسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى،  بـ “ دوري المحترفين ”، وتقام بمشاركة 20 فريقا.

وأقيمت اليوم الإثنين ثماني مواجهات في الجولة العشرين من دوري المحترفين، والتي انطلقت جميعها بنفس التوقيت في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا.

 

نتائج مباريات الإثنين في الجولة الـ20 من دوري المحترفين

المقاولون العرب ضد القناة 1-2 

أسوان ضد السكة الحديد 1-2  

بترول اسيوط ضد سبورتنج 2-1  

بلدية المحلة ضد الداخلية 1-2 
ديروط ضد كهرباء الإسماعيلية 2-2  

بروكسي ضد وي 0-0

راية ضد لافيينا 0-0

منتخب السويس ضد الترسانة 2-1   

نتائج مباريات الجمعة في الجولة الـ20 من دوري المحترفين

وأقيمت يوم الجمعة الماضي مباراتان من الجولة العشرين من دوري المحترفين والتي جاءت نتائجهم كالتالي:   

وادي دجلة ضد طنطا 0ـ0 

المنصورة ضد أبو قير للأسمدة 0ـ3 

شروط ونظام دوري المحترفين

 وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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دوري المحترفين دوري القسم الثاني أسوان بلدية المحلة لافيينا القناة

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