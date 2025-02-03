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البورصة المصرية تخسر11 مليار جنيه خلال جلسة تداول اليوم، قطاع البنوك يستحوذ على نصيب الأسد، وتراجع المؤشرات لهذه الأسباب

مؤشرات - فيتو
مؤشرات - فيتو

البورصة المصرية ، تراجعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات اليوم الإثنين 3 فبراير 2025، وخسر رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.215 تريليون جنيه. 

ماذا حدث بمنتصف تعاملات اليوم ؟

 واصلت مؤشرات البورصة المصرية تباينها بمنتصف حركة تداولات اليوم، مع تسجيل قطاع البنوك تداولات بقيمة  171.191.558  جنيه، ليتصدر القطاع حركة التداولات بنسبة  تقدر بــ 21.24 %. 

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قطاعات البورصة - فيتو 
قطاعات البورصة - فيتو 

 

حركة المؤشرات بختام جلسة اليوم بسوق المال

  • هبط  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.48%  عند مستوى 29773 نقطة.
  • تراجع   مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.91%  عند مستوى 8502 نقطة.
  • هبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.83%  عند مستوى 11629 نقطة.
  • وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.44% عند مستوى 3253 نقطة.

 

 

مؤشرات - فيتو 
مؤشرات - فيتو 

 

الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا بحركة التداولات 

 

 الأسهم الأكثر ارتفاعا بحركة التداولات
- تصدر سهم «اصول E.S.B للوساطة في الأوراق المالية»، الأسهم الأكثر ارتفاعا، وصعد بنسبة 20%، وفقا للبورصة المصرية.

-سهم «EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية والسندات»، ضمن الأسهم الأكثر ارتفاعا، وصعد بنسبة 15.06%، وفقا للبورصة المصرية.

-سهم «جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية»، ضمن الأسهم الأكثر ارتفاعا، وصعد بنسبة 10.10%، وفقا للبورصة المصرية.

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تراجع مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات الإثنين

 


الأسهم الأكثر انخفاضا بحركة التداولات

-تصدر سهم «القاهرة للخدمات التعليمية»، الأسهم الأكثر انخفاضا، وهبط بنسبة 5.52%، وفقا للبورصة المصرية.

-سهم «العربية للمحابس»، ضمن الأسهم الأكثر انخفاضا، وهبط بنسبة 4.26%، وفقا للبورصة المصرية.

-سهم «الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة»، ضمن الأسهم الأكثر انخفاضا، وهبط بنسبة 3.96%، وفقا للبورصة المصرية. 

 

مؤشرات - فيتو 
مؤشرات - فيتو 

 

بنسبة 21.24 %، قطاع البنوك يستحوذ على نصيب الأسد بحركة تعاملات اليوم

 واصلت مؤشرات البورصة المصرية تباينها بحركة تداولات اليوم، مع تسجيل قطاع البنوك تداولات بقيمة  171.191.558  جنيه، ليتصدر القطاع حركة التداولات بنسبة  تقدر بــ 21.24 %. 

 

اتجاه مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX30 

خلال نهاية جلسات التداول الماضية، تمكنت القوة الشرائية من الحفاظ على تقدمها الأمر الذي مهد الطريق في أن يشهد مؤشر البورصة المصرية الرئيسي ارتدادًا آخرًا، حيث أغلق تعاملاته عند مستوى الـ 29902 نقطة، وبالتالي، تستمر الرؤية الفنية الإيجابية حول السوق وهي إستمرار حركة الارتداد على المدى القريب الأجل القصير جدًا" صوب منطقة المقاومة الرئيسية والهامة الكامنة بين الـ 30,650- 30,850 نقطة.

الجدير بالذكر، أن أول إشارة إيجابية تتحقق باختراق منطقة الـ 30,100 نقطة مصحوبًا باستمرار التحسن في مؤشرات صحة وجودة السوق مع زيادة في نسبية أحجام التداول، ومما سبق، فإنه في حالة حدوث الاختراق المرجح أعلى من منطقة الـ 30,100 نقطة خلال جلسة تداولات اليوم سيمهد ذلك الطريق لمستثمري المدى القريب "الأجل القصير جدًا بفتح مراكز مضاربة جديدة بغرض المتاجرة السريعة فقط. 

كما أنه من الضرورى لمستثمري الأجل القصير فتح مراكز استثمارية جديدة بشكل انتقائي عن طريق إختيار الأسهم بناء على أدائهم وذلك في حالة إختراق منطقة المقاومة الكامنة عند الـ 30,400 نقطة خلال جلسات تداول الأسبوع الحالي، تزداد أهمية منطقة الدعم الكامنة عند الـ 29,200 نقطة والتي يجب وضع حد إيقاف الخسائر دونها على الأجل القصير.

 

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البورصة المصرية - فيتو 
البورصة المصرية - فيتو 

 

اتجاه مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 

يستمر ظهور القوة الشرائية الأمر الذي دفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة أن يشهد إرتدادًا آخرًا على المدى القريب "الأجل القصير"، وفي الوقت الراهن، لا يزال المؤشر عرضة لأن يشهد المزيد من الإرتداد ليعاود إختبار منطقة المقاومة الأولى والكامنة حول الـ 8574 نقطة وذلك في حالة حفاظ القوة الشرائية على تقدمها خلال جلسات تداول الأسبوع الحالي، والجدير بالذكر إنه في حالة حدوث أي اختراق أعلى من منطقة المقاومة سابقة الذكر سيمهد ذلك الطريق في أن يستهدف المؤشر منطقة المقاومة الرئيسية والكامنة عند الـ 8,650 نقطة مرة أخرى.

 

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علاوة على ذلك، تظل منطقة المقاومة الأخيرة أيضًا هي النقطة الحاسمة استمرار الاتجاه الصاعد على الأجل القصير، ومما سبق، نوصي المستثمرين بمراقبة تحركات السوق عن كتب عند إختبار منطقة المقاومة الكامنة عند الـ 8,400 نقطة لمعرفة ما إذا كانت القوة الشرائية ستنجح في إختراق تلك المنطقة الرئيسية أم لا علاوة على ذلك، فإن تأكيد الإختراق سيولد إشارة بالمتاجرة على الأجل القصير حيث ننصح المستثمرين بفتح مراكز مضاربية على المدى القريب الأجل القصير جدًا مع وضع حد الإيقاف الوقائي بشكل صارم أدنى من منطقة الدعم الرئيسية. 

 

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