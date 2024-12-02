البورصة المصرية، رأس المال السوقي يربح 4.1 مليار جنيه خلال جلسات نوفمبر الماضي

البورصة المصرية ، كشفت الدكتورة صفاء فارس، خبيرة أسواق المال لــ “ فيتو ”: عن أهم الأرقام والكواليس لمؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات شهر نوفمبر 2024، حيث ربح رأس المال السوقي نحو 4.1 مليار جنيه خلال جلسات الشهر، ليغلق مرتفعا 0.2% عند 2.212.6 تريليون جنيه، مقارنة مع 2.208.5 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر السابق له .

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حركة المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية خلال نوفمبر 2024



وتابعت فارس قائلة: أظهرت المؤشرات، تراجع مؤشر «EGX30» بنحو 1.36 % إلى 30242 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «EGX70 EWI» بنحو 3.07% مغلقًا عند 8275 نقطة، فيما انخفض مؤشر «s&p» بنحو 0.11% ليسجل 6560 نقطة.

كما تراجع مؤشر «EGX30 capped» في البورصة بنحو 1.79% مغلقًا عند 37344 نقطة، بينما سجل «EGX100 EWI» ارتفاعا بنحو 1.38% مغلقًا عند 11379 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو تسجيل صافي شراء بقيمة 270.8 مليون جنيه، لتستحوذ على 5.7% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما اتجه العرب نحو تسجيل صافي بيع بقيمة 667.7 مليون جنيه ليستحوذوا على 5.7% من إجمالي التعاملات، فيما استحوذ المصريون على 88.5% من التعاملات.

حجم التداول في البورصة خلال نوفمبر 2024



واضافت فارس ان إجمالي قيمة التداول في البورصة المصرية سجل خلال شهر نوفمبر الماضي نحو 978.9 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 25.565 مليون ورقة منفذة على 2.11 مليون عملية.

كما استحوذت الأسهم على نحو 8.51% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في البورصة، بينما بلغت قيمة التداول للسندات والأذون نحو 91.49% لتسجل 809.142 مليار جنيه، في حين سجلت قيمة التداول على الأسهم غير المقيدة OTC نحو 11.469 مليار جنيه.

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