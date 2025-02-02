الأحد 02 فبراير 2025
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بتكلفة 4.5 ملايين جنيه، وكيل رياضة القليوبية يتفقد إنشاء ملعب مركز شباب بطا

وكيل نقابة الصيادلة،فيتو
وكيل نقابة الصيادلة،فيتو

تفقد الدكتور وليد الفرماوى مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم يرافقه محمود شعبان معاون المدير العام، أحمد يحيى محمود مدير إدارة شباب بنها، أعمال إنشاء الملعب القانونى لكرة القدم بالنجيل الصناعى بمركز شباب بطا والذى يتم تنفيذه  بنظام الاستثمار بنظام حق الانتفاع  b.o.t وذلك لمتابعة  نسبة التنفيذ والوقوف على موعد الانتهاء من الأعمال المنفذة.

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انشاء ملعب قانونى بالنجيل الصناعى بنظام الاستثمار بنظام حق الانتفاع  b.o.t 

يذكر أن أعمال إنشاء الملعب القانونى لكرة القدم بمركز شباب بطا يتم تنفيذه بتكلفة انشائية تبلغ 4 مليون و500 الف جنيه، ويتم تنفيذه بنظام الاستثمار بنظام حق الانتفاع لمدة 9 سنوات بقيمة ايجارية تبلغ مليون و580 الف جنيه لصالح المركز طوال مدة الانتفاع وتشمل الأعمال انشاء ملعب قانونى بالنجيل الصناعى.

وفى وقت سابق، أشار الدكتور وليد الفرماوى، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية أن وزارة الشباب والرياضة تولى اهتماما كبيرا بتطوير المنشآت والبنية التحتية بالهيئات الشبابية والرياضية، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، من خلال نظم استثمارية متنوعة  ومنها المشروعات الاستثمارية بنظام حق الانتفاع b.o.t والتى تعكس الرؤية الطموحة للوزارة في تعزيز الاكتفاء الذاتي لمراكز الشباب، من خلال الشراكات مع القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية، ورفع العبئ من على كاهل الدولة وزيادة الموارد المالية للهيئات وفتح فرص عمل أمام الشباب    بما ينعكس إيجابيا على الخدمات المقدمة للشباب في مختلف المحافظات.

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