حماية المستهلك يعلن انخفاض أسعار الزيت والسكر والأرز والمكرونة بالأسواق

قام إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بجولة ميدانية مفاجأة على الأسواق، وذلك للتأكد من ضمان وفرة واتاحة السلع الغذائية بالأسواق بأسعار مناسبة، لاسيما السلع الأساسية التي تهُم المواطنين.

وكذلك القيام بحملات رقابية مُكبرة وموسعة بالمحافظة لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 بشأن السبع سلع الإستراتيجية، وضمان إتاحة السلع الأساسية للمواطن بأسعار مخفضة، وتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع وفقا للقرار رقم 171 لسنة 2024 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية.

بدأت الجولة بتفقد رئيس الجهاز والمحافظ، منظومة سيارات الضبطية القضائية للجهاز، وتفقدوا مأموريات الحملات والبالغ عددها 45 مأمورية موزعة علي كافة مراكز ومدن المحافظة.

وأكدوا علي جميع المأموريات وأعضاء الحملات المشاركة بضرورة إنفاذ القانون وأن تكون الرقابة واعية والتأكيد علي متابع توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مُخفضة، وضرورة متابعة السبع سلع الغذائية التي تهُم المواطنين خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم والذي يتزايد فيه الإستهلاك بشكل ملحوظ.



كما تفقدا عددا من المحال والسلاسل التجارية لبيع السلع الغذائية والإطمئنان علي توافر السلع الغذائية بأسعار مُخفضة للمواطنين، وأكدا في لقائهم بأصحاب السلاسل التجارية والمحال بضرورة الإعلان عن الأسعار والإلتزام بالبيع وفقًا للأسعار المُعلنة، أخذًا في الإعتبار بالإعلان عن الأسعار للسلع السبع وفقًا للقرار الصادر في هذا الشأن.



وخلال الجولة، اطمئنا علي وفرة وإتاحة السلع الغذائية ووجود انخفاضات سعرية بشأن السبع سلع الإستراتيجية وهم ( زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن – السكر – المكرونة – الجبن الأبيض )، ورصد وفرة وإتاحة سلعية في العديد من السلع، كما تم رصد ثبات واستقرار في أسعار العديد من السلع الغذائية، فضلا عن رصد العديد من الإنخفاضات ووجود عروض ترويجية بشأن أسعار الزيوت بأنواعها والأرز المُعبأ والدقيق والمكرونة.



كما تفقدا عددٍ من المخابز السياحية والأفرنجية ومراقبة الأوزان والأسعار والتأكد من البيع وفقًا للأسعار والأوزان المعلنة، وتلاحظ خلال المرور علي العديد من الأفران إلتزام البعض بالبيع وفقًا للأسعار والأوزان المُعلنة، وتم رصد بعض المخالفين المُتلاعبين بالأوزان والأسعاروالذي تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وإحالة المُخالفين للنيابة العامة .



و إلتقي رئيس الجهاز والمحافظ، بالمواطنين المتواجدون خلال الجولة، وحرصًا على الإطمئنان علي وفرة السلع الغذائية وأسعارها، وذلك بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن لرفع العبء عن المواطن.

وأشاد المواطنين أن هناك وفرة وإتاحة للسلع خاصة الأساسية، مطالبين الدولة بالتوسع في إقامة معارض أهلا رمضان هذا العام نظرا لوجود انخفاضات سعرية حقيقية، مطالبين الحكومة بإستمرار التواجد الميداني والمتابعة الدورية في الأسواق لتحقيق مزيد من الإنضباط وإنخفاض أسعار السلع، وكذلك استمرار اقامة أسواق اليوم الواحد والتي تُعد مُتنفس لنا وتحقق التوازن في الأسواق.

وأسفرت جهود الجولة الميدانية والحملات الرقابية اليوم بالمحافظة، عن رصد العديد من المخالفات والممارسات السلبية غير المُنضبطة ومنها، عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بأزيد من السعر المُعلن، ممارسة السلوك الخادع والإعلان المُضلل، تداول سلع غذائية مجهولة المصدر، التلاعب في أوزان وأسعار رغيف العيش السياحي والأفرنجي، وعلي الفور وجه رئيس جهاز حماية المستهلك مأموري الضبط القضائي بالجهاز بتحرير المحاضر وإحالة االمخالفين للنيابة العامة.



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