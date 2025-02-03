الإثنين 03 فبراير 2025
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نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الاعدادية بالقليوبية
نتيجة الاعدادية بالقليوبية 2025,فيتو

الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025، تنتهي اليوم الإثنين أعمال تصحيح نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2025 علي ان يتم اعلان النتيجة آخر الأسبوع الجاري بعد انتهاء المراجعة والرصد، وسيتم إعلان النتيجة بالاسم ورقم الجلوس على موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية عبر الرابط اضغط هنا 

اليوم، انتهاء أعمال تصحيح الإعدادية بالقليوبية وإعلان موعدها النهائي

انتهاء أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية بالقليوبية غدا، وهذا موعد النتيجة

 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 

تفقد مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية  أعمال التصحيح مشيدا بالجهد المبذول من قبل جميع المعلمين داخل لجان التقدير، وانتظامهم في العمل داخل اللجان، موجهًا بالالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، بالإضافة إلى التأكيد على عدم استخدام الهاتف المحمول، والتدخين داخل اللجان، واتباع جميع تعليمات الأمن والسلامة أثناء العمل داخل اللجان، ونظافة مقار اللجان وتوفير التهوية.

إعلان نتيجة الإعدادية بالقليوبية 2025 

وأكد وكيل وزارة  التربية والتعليم بالقليوبية أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة بلغ 122926 طالبًا وطالبة، تم توزيعهم  على 446 لجنة امتحانية في جميع أنحاء الإدارات التعليمية بالمحافظة، فيما تستمر أعمال التصحيح تمهيدا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية. 

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية عقب انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات التي تتم حاليا على قدم وساق.

 

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