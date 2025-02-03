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ثقافة وفنون

الوطنية للإعلام تنعى سامي عبدالعزيز: كان مثالًا في التفاني وحب العمل

الدكتور سامي عبد
الدكتور سامي عبد العزيز، فيتو

نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلمانى ببالغ الحزن  الأستاذ الدكتور سامي عبدالعزيز عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق الذى قدم العديد من الإسهامات التي تهدف لتطوير محتوى الإعلام المصري والنهوض به.

وقالت الهيئة في نعيها للدكتور سامي عبد العزيز: تتلمذ على يد الراحل أجيال عديدة من الصحفيين والإعلاميين ونقل لهم خبراته التى اكسبتهم مهارات متميزة  وكان مثالًا في التفاني وحب العمل

وتقدمت الهيئة الوطنية للإعلام بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل الدكتور سامي عبد العزيز  ولأسرة العمل الإعلامي داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه.

كان الموت غيب الدكتور سامي عبد العزيز مساء أمس بعد مسيرة طويلة ومتميزة من العمل الأكاديمين تدرج خلالها في المناصب الجامعية حتى وصل إلى منصب عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، كما قدم العديد من الإسهامات التي تهدف لتطوير محتوى الإعلام المصري والنهوض به.

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أحمد المسلماني الدكتور سامي عبدالعزيز الهيئة الوطنية للاعلام الاعلام المصري
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