المسلماني: هدفنا التواجد بقوة بالقارة السمراء وترجمة 3 مسلسلات بلغات أفريقية لعرضها هناك (فيديو)

كشف الكاتب والإعلامي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن هدف الهيئة عودة ماسبيرو والتلفزيون الحكومي بقوة خلال الفترة المقبلة، موضحا أن هناك مطالب اجتماعية داخل المبنى ومطالب من الشعب المصري وكذلك تكليف الرئيس لنا بعودة ماسبيرو.

وأشار خلال ندوته بمعرض الكتاب إلى أن الموازنة في ظروف ليست الأفضل كما أنهم يحاولون التوازن لكي يعود ماسبيرو ليس للمشاهد المصري والعربي فقط لكن التوجه الرئيسي هذا العام والعام التالي هو التواجد بقوة في أفريقيا.

وتابع: "حددنا عددا من المسلسلات لترجمتها باللغات الأفريقية خاصة السواحلية والهوسة وهما منتشران في غرب القارة وشرقها.. والمسلسلات هي مسلسل ام كلثوم وليالي الحلمية والمسلسل الثالث هو مسلسل الإمام الليث بن سعد"، موضحا أن الليث بن سعد هو إمام أهل مصر وهو إمام المواطنة قبل ظهور هذا المصطلح حديثا.

معرض القاهرة للكتاب 2025

وتقام فعاليات الدورة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 23 يناير الجاري وحتى 5 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتحل سلطنة عمان ضيف شرف الدورة السادسة والخمسين من المعرض، كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض الدكتور أحمد مستجير العالم والمفكر الكبير، ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، فيما تحل الكاتبة فاطمة المعدول شخصية المعرض لكتاب الطفل.

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