جيش الاحتلال يعلن إجراء مناورة عسكرية في الجليل الأعلى

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، إجراء مناورة عسكرية من الصباح وحتى الظهر في منطقة الجليل الأعلى.



وذكر بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي: "في إطار المناورة ستكون هناك حركة كثيفة للمركبات وأفراد الأمن في المنطقة. ولا يوجد خوف من وقوع حادث أمني".

ومنطقة الجليل الأعلى هي الجزء الشمالي لمنطقة الجليل شمالي فلسطين، وتقع معظم أراضيه اليوم ضمن حدود إسرائيل.

والمنطقة عبارة عن كتلة جبلية عالية مبتورة بواسطة الوديان والمنحدرات الشديدة، وفيها قمم جبال عالية.

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