ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية على المنتجات الأوروبية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المنتجات الأوروبية ستكون "قريبا جدا" مستهدَفة بدورها برسوم جمركية، وذلك عقب رسوم جمركية فرضها على منتجات من كندا والمكسيك والصين.



وقال ترامب للصحفيين قبل مغادرته مقر إقامته في مارالاجو بولاية فلوريدا: "إنهم يستفيدون منا حقا كما تعلمون، لدينا عجز بقيمة 300 مليار دولار. إنهم لا يأخذون سياراتنا ولا منتجاتنا الزراعية، لا شيء تقريبا، ونحن نأخذ كل شيء، ملايين السيارات، ومنتجات زراعية بمعدلات هائلة".

وأضاف: "ليس لدي جدول زمني لكن الأمر سيحدث قريبا جدا".

كذلك قال ترامب إنه سيجري محادثات صباح الإثنين مع رئيس الوزراء الكندي المستقيل جاستن ترودو ومع الحكومة المكسيكية، بعد فرضه أمس الأحد رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على منتجات من كلا البلدين.

وأوضح ترامب: "سأتحدث مع رئيس الوزراء ترودو، وسأتحدث أيضا مع المكسيك. لقد فرضنا تعريفات جمركية لأنهم مدينون لنا بكثير من المال. أنا متأكد من أنهم سيدفعون".

وأعلنت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم الأحد أنها تنتظر رد ترامب على اقتراحها إجراء حوار بعد قراره المتعلق بفرض الضريبة على الصادرات المكسيكية.

وفي "رسالة إلى الشعب المكسيكي" نشرتها على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت شينباوم "أقترح أن ننتظر رد الرئيس ترامب على مقترحنا".

ووعدت بأن تفصّل صباح الإثنين "الإجراءات الأولى" التي تنوي اتخاذها ردا على قرار ترامب الأحادي.

وكانت شينباوم أعلنت السبت عن "تدابير جمركية وغير جمركية للدفاع عن مصالح المكسيك"، دون أن تخوض في تفاصيل.

كما اقترحت شينباوم السبت على نظيرها الأمريكي تشكيل "مجموعة عمل تضم أفضل فرق الأمن والصحة العامة لدينا" للعمل على قضيتي تهريب المخدرات والهجرة.

وشددت شينباوم على أن "المكسيك لا تريد المواجهة"، مذكرة بشعارها "تنسيق، نعم. تبعية، لا".

وبيّنت الرئيسة اليسارية القومية أن المشاكل "لا تحل من خلال فرض رسوم جمركية".

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