وقف العمل بمطارات روسية بعد هجوم أوكراني بمسيرات

شنت أوكرانيا هجوما بطائرات مسيرة خلال الليل تسبب في اندلاع حريق في منطقة أستراخان الروسية وأدى إلى تعليق الرحلات الجوية في عدة مطارات. بحسب ما قال مسؤولون روس اليوم الاثنين.

وقال إيجور بابوشكين، حاكم منطقة أستراخان في جنوب روسيا، عبر تطبيق تيليجرام "حاولت القوات المسلحة الأوكرانية تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة على أهداف تقع المنطقة، بما في ذلك منشآت الوقود والطاقة".

وأضاف "سقوط طائرة مسيرة أدى إلى اندلاع حريق، ولم تقع إصابات".

وقالت وكالة النقل الجوي الروسية (روسافياتسيا) إنها علقت الرحلات الجوية من مطارات أستراخان وقازان ونيجنكامسك وساراتوف وأوليانوفسك لضمان السلامة.

وكانت كييف وموسكو تبادلت اتهامات الأحد بقصف مدرسة يستخدمها مدنيون ملجأ في مدينة تحتلها أوكرانيا في منطقة كورسك الروسية حيث يدور قتال منذ ستة أشهر.

توازيا، أسفرت هجمات بصواريخ ومسيّرات روسية عن مقتل 18 شخصا على الأقل في أوكرانيا منذ مساء الجمعة، بحسب كييف.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد أن محادثات بلاده مع كييف وموسكو بشأن النزاع في أوكرانيا تسير "على نحو جيد".

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