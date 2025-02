ليدي جاجا وبرونو مارس يفوزان بجائزة أفضل أداء ثنائي بوب في حفل جرامي

فازت أغنية "Die With a Smile"، للمطربة ليدي جاجا، والمغني برونو مارس، بجائزة أفضل أداء ثنائي/مجموعة بوب في حفل توزيع جوائز جرامي.

حفل جرامي 2025

ويقام حفل توزيع جوائز الجرامي، في ولاية لوس أنجلوس، داخل الصالة الشهيرة Staples Center.

ويذاع الحفل مباشرة عبر شبكة قنوات CBS، كما سيبث على منصة Paramount+ الرقمية.

وأعلنت رسميا قائمة المرشحين لجوائز جرامي 2025، والتي جاءت كالتالي:ـ

أسطوانة العام

البيتلز - الآن وبعد ذلك

بيونسيه - تكساس هولد إم

بيلي إيليش - Birds of a Feather

تشابيل رون - حظًا موفقًا يا عزيزي!

Charli XCX - 360

كندريك لامار - ليس مثلنا

سابرينا كاربنتر - إسبريسو

تايلور سويفت يضم بوست مالون - فورتنايت

ألبوم العام

أندريه 3000 - نيو بلو صن

بيونسيه - كاوبوي كارتر

بيلي إيليش - اضربني بقوة ونعومة

تشابيل رون - صعود وسقوط أميرة الغرب الأوسط

Charli XCX - Brat

Jacob Collier - Djesse Vol. 4

سابرينا كاربنتر - شورت آند سويت

تايلور سويفت - قسم الشعراء المعذبين

أغنية العام

بيونسيه - تكساس هولد إم

بيلي إيليش - Birds of a Feather

تشابيل رون - حظًا موفقًا يا عزيزي!

كندريك لامار - ليس مثلنا

ليدي جاجا وبرونو مارس - الموت بابتسامة

سابرينا كاربنتر - من فضلك من فضلك من فضلك من فضلك

شابوزي - أغنية حانة (تيبسي)

تايلور سويفت يضم بوست مالون - فورتنايت

أفضل فنان جديد

بنسون بون

دوتشي

تشابيل رون

خرونجبين

راي

سابرينا كاربنتر

شابوزي

تيدي سويمز

أفضل أداء موسيقى البوب المنفردة

بيونسيه - بودي جارد

بيلي إيليش - Birds of a Feather

تشابيل رون - حظًا موفقًا يا عزيزي!

Charli XCX - Apple

سابرينا كاربنتر - إسبريسو

أفضل أداء ثنائي/مجموعة بوب ثنائي/مجموعة

أريانا جراندي وبراندي ومونيكا - The Boy Is Mine - ريميكس

بيونسيه تضم بوست مالون - ليفيز جينز

Charli XCX & Billie Eilish - Guess Featuring Billie Eilish

جرايسي أبرامز وتايلور سويفت - Us

ليدي جاجا وبرونو مارس - Die With a Smile

أفضل ألبوم صوتي شعبي

أريانا جراندي - Eternal Sunshine

بيلي إيليش - اضربني بقوة ونعومة

تشابيل رون - صعود وسقوط أميرة الغرب الأوسط

سابرينا كاربنتر - شورت آند سويت

تايلور سويفت - قسم الشعراء المعذبين

أفضل تسجيل موسيقى راقصة/إلكترونية

الإفصاح - She's Gone, Dance On

فور تيت - لوفت

فريد مرة أخرى.. & بيبي كيم - ليفيميلون

Justice & Tame Impala - Neverender

كايترانادا يضم تشايلديش جامبينو - ويتشي

أفضل تسجيل رقص البوب الراقص

أريانا غراندي - نعم و؟

بيلي إيليش - The Love of My Life [Over Now Extended Edit]

تشارلي إكس سي إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس - فون داتش

ماديسون بير - Make You Mine

تروي سيفان - حصلت لي بدأت

أفضل ألبوم رقص/موسيقى إلكترونية

تشارلي إكس سي إكس - برات

فور تيت - ثلاثة

جاستيس - هايبردراما

Kaytranada - Timeless

زيد - تيلوس

أفضل أداء في موسيقى الروك

البيتلز - الآن وبعد ذلك

The Black Keys - Beautiful People (Stay High)

جرين داي - الحلم الأمريكي يقتلني

Idles - Gift Horse

بيرل جام - دارك ماتر

St. Vincent - Broken Man

أفضل أداء موسيقى بديلة

كيج ذا إليفانت - حبة النيون

فونتينز دي سي - ستاربرستر

كيم جوردون - باي باي

نيك كيف وبذور سيئة - أغنية البحيرة

سانت فينسنت - فلي

أفضل أداء معدني

جوجيرا، مارينا فيوتي وفيكتور لو ماسني - ميا كولبا (آه! تشا ايرا!)

كاهن يهوذا - تاج القرون

Knocked Loose Featuring Poppy - Suffocate

ميتاليكا - الانتحار الصارخ

سبيريت بوكس - باب القبو

أفضل أغنية روك

The Black Keys - Beautiful People (Stay High)

جرين داي - معضلة

Idles - Gift Horse

بيرل جام - دارك ماتر

سانت فنسنت - رجل مكسور

أفضل ألبوم روك

ذا بلاك كراوز - أوغاد السعادة

فونتين دي سي- رومانسية

جرين داي - المنقذون

إيدلز - تانجك

جاك وايت - لا اسم

بيرل جام - دارك ماتر

ذا رولينج ستونز - هاكني دايموندز

أفضل أداء موسيقى بديلة

كيج ذا إليفانت - حبة النيون

فونتينز دي سي - ستاربرستر

كيم جوردون - باي باي

نيك كيف وبذور سيئة - أغنية البحيرة

سانت فينسنت - فلي

أفضل ألبوم موسيقى بديلة

بريتاني هوارد - ماذا الآن

كلايرو - تشارم

كيم جوردون - ذا كوليكتيف

نيك كيف وبذور سيئة - وايلد غود - Wild God

سانت فينسنت - All Born Screaming

أفضل أداء في موسيقى الآر آند بي

كريس براون - بقايا

كوكو جونز - Here We Go (Uh Oh)

جيني أيكو - غايدنس

موني لونج - Made for Me (مباشر على BET)

SZA - زحل

أفضل أداء تقليدي في موسيقى الآر آند بي

كينيون ديكسون - هل يمكنني الحصول على هذا الأخدود

لالاه هاثاواي ويضم مايكل ماكدونالد - No Lie

لاكي دايي - That's You

مارشا أمبروسيوس - ويت

موني لونج - اجعلني أنسى

أفضل أغنية R&B

كوكو جونز - Here We Go (Uh Oh)

كيلاني - بعد ساعات

موني لونج - دمرني

SZA - زحل

Tems - Burning

أفضل ألبوم R&B تقدمي

أفيري*سونشاين - سعيد جدًا بمعرفتك

تشايلديش جامبينو - باندو ستون والعالم الجديد

دوراند بيرنار - إن روت

كهلاني - كراش

NxWorries - لماذا لود؟

أفضل ألبوم R&B

كريس براون - 11:11 (ديلوكس)

لاله هاثاواي - فانتابلاك

لاكي دايي - الخوارزمية

موني لونج - Revenge

آشر - العودة للوطن

أفضل أداء راب

كاردي بي - كفى (ميامي)

كومون وبيت روك يضم بوسدنوس - عندما تشرق الشمس مرة أخرى

دوتشي - نيسان ألتيما

إيمينيم - هوديني

فيوتشر ومترو بومين وكيندريك لامار - مثل ذلك

جلوريلا - نعم جلو!

كندريك لامار - ليس مثلنا

أفضل أداء راب لحني

بيونسيه وليندا مارتيل وشابوزي - سباجيتي

Future, Metro Boomin & The Weeknd - We Still Don't Trust You

جوردان أديتونجي يضم كهلاني - كهلاني (ريميكس)

لاتو - بيج ماما

رابسودي يضم إيريكا بادو - 3:AM

أفضل أغنية راب

فيوتشر، ميترو بومين وكيندريك لامار - Like That

جلوريلا - نعم جلو!

كندريك لامار - ليس مثلنا

Rapsody & Hit-Boy - Asteroids

¥$، كاني ويست، كاني ويست، تاي دولا ساين وريتش ذا كيد ويضم بلايبوي كارتي - كرنفال

أفضل ألبوم راب

Common & Pete Rock - The Auditorium Vol. 1

دوتشي - عضات التمساح لا تشفى أبدًا

إيمينيم - موت سليم شادي (انقلاب)

فيوتشر ومترو بومين - نحن لا نثق بك

J. كول - قد يحذف لاحقًا

أفضل أداء فردي ريفي منفرد

بيونسيه - 16 عربة

كريس ستابلتون - يتطلب الأمر امرأة

جيلي رول - أنا لست بخير

كاسي موسغريفز - المهندس المعماري

شابوزي - أغنية حانة (تيبسي)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.