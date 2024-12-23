أعراض وأسباب الالتهاب الرئوي عند الأطفال وطرق الوقاية منه

الالتهاب الرئوي هو عدوى تصيب الرئة ويمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة عند الأطفال، وقد يختلف المرض عند الأطفال عنه عند البالغين.

الالتهاب الرئوي هو عدوى تصيب الرئتين بسبب البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات، ويتميز بالتهاب الحويصلات الهوائية في إحدى الرئتين أو كلتيهما، وتمتلئ الحويصلات، التي تسمى أيضًا الحويصلات الهوائية، بالسوائل أو القيح وقد تؤدي إلى الحمى أو السعال أو صعوبة التنفس، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

في حين أن هذه الأعراض شائعة عند البالغين، فقد يعاني الأطفال من أعراض مختلفة أو أعراض غير مرتبطة.

أعراض الالتهاب الرئوي عند الأطفال

لا يعاني جميع الأطفال من الأعراض النموذجية للالتهاب الرئوي، مثل الحمى والسعال مع البلغم وصعوبة التنفس، وبدلًا من ذلك، من الشائع جدًا أن يعاني الأطفال المصابون بالالتهاب الرئوي من آلام في المعدة كأعراض أساسية.

قد يعاني الأطفال الرضع والأطفال الصغار المصابون بالالتهاب الرئوي من:

القيء

ارتفاع درجة الحرارة

نبض سريع

رفض الشرب

التعب

هناك طريقة أخرى للتعرف على الالتهاب الرئوي لدى الطفل وهي مراقبة تنفسه، وقد يُظهِر الأطفال المصابون بالالتهاب الرئوي ما يسمى بالانكماشات بين الأضلاع، وأثناء الانكماشات، ينسحب الجلد بين أضلاعهم إلى الداخل مع كل نفس أو قد تتوهج فتحات أنفهم.

قد يتنفس الطفل أيضًا بشكل أسرع من المعتاد ويصدر أصوات أنين أثناء التنفس.

أسباب الالتهاب الرئوي لدى الأطفال

النوع الأكثر شيوعًا من الالتهاب الرئوي لدى الأطفال، وخاصةً عند الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 5 سنوات أو أقل، هو الالتهاب الرئوي الفيروسي، وقد تشمل الفيروسات التي تؤدي إلى العدوى الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) وفيروسات البرد أو الأنفلونزا الأخرى.

يحدث الالتهاب الرئوي الجرثومي بسبب سلالات مختلفة من البكتيريا، بما في ذلك البكتيريا الرئوية، وبكتيريا المستدمية النزلية، والبكتيريا العقدية، أو البكتيريا المعوية.

الالتهاب الرئوي الناجم عن البكتيريا أكثر شيوعًا عند الأطفال الأكبر سنًا والمراهقين والأطفال الذين يعانون من مشاكل صحية أساسية والرضع الصغار جدًا الذين تعرضوا لبكتيريا معينة أثناء الولادة.

علاج الالتهاب الرئوي عند الأطفال

يعتمد علاج الالتهاب الرئوي عند الأطفال على السبب الأساسي، وغالبًا ما يختفي الالتهاب الرئوي الفيروسي من تلقاء نفسه دون علاج طبي، من ناحية أخرى، قد يتطلب الالتهاب الرئوي البكتيري المضادات الحيوية الموصوفة للشفاء بشكل فعال.

قد يحتاج الرضع الصغار أو الأطفال المصابون بالالتهاب الرئوي الشديد إلى دخول المستشفى، ويتضمن العلاج في المستشفى العلاج بالأكسجين والمضادات الحيوية الوريدية لعلاج العدوى والسوائل الوريدية لمنع الجفاف، وبمجرد تحسن مستويات الأكسجين لدى الطفل، قد يتم تسريحه لمواصلة العلاج في المنزل.

الوقاية من الالتهاب الرئوي عند الأطفال

هناك عدة طرق يمكن من خلالها المساعدة في منع الالتهاب الرئوي عند الطفل.

إحدى الطرق الرئيسية لمنع الالتهاب الرئوي هي مواكبة اللقاحات، يمكن أن يساعد الحصول على هذه اللقاحات في حماية الطفل من العدوى التي يمكن أن تؤدي إلى الالتهاب الرئوي.

اللقاحات التي قد تساعد في منع الالتهاب الرئوي تشمل:

تطعيم المكورات الرئوي: يجب تطعيم المكورات الرئوية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، والبالغين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر، والأطفال والبالغين المعرضين لخطر متزايد للإصابة بالالتهاب الرئوي بالمكورات الرئوية، وهو النوع الأكثر شيوعًا وشدة من مرض المكورات الرئوية.

الأنفلونزا الموسمية: لقاح الأنفلونزا لجميع الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 6 أشهر فأكثر، وقد يحتاج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و8 أشهر إلى جرعتين من لقاح الأنفلونزا في موسم الأنفلونزا الواحد.

فيروس الجهاز التنفسي المخلوي (RSV): يوجد خيارين لحماية الرضع من فيروس الجهاز التنفسي المخلوي الشديد، إما أن تحصل الأم على لقاح فيروس الجهاز التنفسي المخلوي للأم (Abrysvo من شركة Pfizer) أثناء الحمل، أو يحتاج الرضع الذين لم تحصل أمهاتهم على لقاح فيروس الجهاز التنفسي المخلوي أثناء الحمل إلى الحصول على أجسام مضادة لفيروس الجهاز التنفسي المخلوي بعد الولادة.

كوفيد-19: كرونا والفيروس المسبب له من الأسباب الشائعة للالتهاب الرئوي، ويجب تطعيم الأطفال الذي تبلغ أعمارهم 6 أشهر فأكثر ضد كوفيد-19.

تشمل الطرق الأخرى للمساعدة في حماية طفلك من الإصابة بالالتهاب الرئوي النظافة الجيدة - غسل يديك كثيرًا عند التواجد حول طفلك، وجودة الهواء الداخلي الجيدة - وتجنب التعرض للدخان، ومساعدته على الحصول على التغذية الكافية والنوم.

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