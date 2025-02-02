أخبار الفن اليوم: وفاة المنشد عامر التوني مؤسس فرقة المولوية.. كواليس تصوير مسلسل شهادة معاملة أطفال.. ريم مصطفى تواجه عمرو سعد في "سيد الناس"

شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد عدد من الأحداث الهامة وكانت كالتالي:

يواصل أبطال وصناع مسلسل "شهادة معاملة أطفال" بطولة النجم محمد هنيدي، تصوير مشاهد وأحداث العمل، تمهيدا لعرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل 2025.



ويأتي مسلسل “شهادة معاملة أطفال” ضمن الموسم الرمضاني 2025، وهو أحد الأعمال المميزة التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لهذا الموسم.

رحل منذ قليل المنشد الديني “عامر التوني”، مؤسس فرقة المولوية، حيث توفي بشكل مفاجئ خاصة أنه لم يتعرض لأية أزمات صحية خلال الفترة الماضية.

كشفت النجمة ريم مصطفى عن شخصيتها في مسلسل سيد الناس الذى تخوض به منافسات دراما رمضان المقبل 2025.



ونشرت ريم مصطفى البوستر الرسمي الخاص بها من العمل على حساباتها الشخضية بمواقع السوشيال ميديا المختلفة.

معرض الكتاب 2025 ، اختتم الفنان محمود حميدة ندوته بمعرض الكتاب في دورته الـ56 بإلقاء عدد من القصائد للشاعر فؤاد حداد.



وتفاعل الحضور في ندوة محمود حميدة بمعرض الكتاب بشكل كبير بالتصفيق على أدائه في إلقاء شعر فؤاد حداد.

تشارك الفنانة الاستعراضية دينا ضمن أحداث مسلسل إش إش، المقرر أن يتم عرضه خلال سباق رمضان 2025، وتجسد دينا خلال أحداث العمل شخصية مطلقة وتعاني من الفقر، وتلجأ لـ"إش إش" التي تقوم بدورها الفنانة مى عمر كي تقف بجانها.



أصدر الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، قرارًا بتكليف أحمد عبيد مستشارًا لوزير الثقافة للاستثمار، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الاستثمار في القطاع الثقافي، وفتح آفاق جديدة لتمويل المشروعات الثقافية والفنية، بما يضمن استدامتها وتوسعها.

انتهى القائمون على عملية المونتاج اللازمة لمسلسل “الحلانجي”، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رجب من مونتاج 3 حلقات من العمل لتكون جاهزة للعرض قبل بداية التصوير.



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