الأحد 02 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

دينا سيدة مطلقة ضمن أحداث مسلسل إش إش برمضان 2025

الفنانة الاستعراضية
الفنانة الاستعراضية دينا

 تشارك الفنانة الاستعراضية دينا ضمن أحداث مسلسل إش إش، المقرر أن يتم عرضه خلال سباق رمضان 2025، وتجسد دينا خلال أحداث العمل شخصية مطلقة وتعاني من الفقر، وتلجأ لـ"إش إش" التي تقوم بدورها الفنانة مى عمر كي تقف بجانها.
 

تعاقدت الشركة المنتجة لمسلسل إش إش الذى تقوم ببطولته الفنانة مى عمر مع المطربة الشعبية “بوسي” لتقوم بغناء تتر البداية والنهاية للعمل، ومن المفترض ان أن تعمل علي تسجيل الأغنية خلال الأيام القليلة المقبلة.

مسلسل إش إش 

وعلمت "فيتو" أن أحداث مسلسل “إش إش” سوف تشهد خيانة مي عمر لزوجها الذى يلعب دوره الفنان ماجد المصري، مع نجله الذى يقوم بدوره الفنان محمد الشرنوبي.

 

أبطال مسلسل إش إش 

العمل يشارك في بطولته بجانب مي عمر وماجد المصري كل من هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين،  من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى، وإخراج محمد سامي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسلسل إش إش مي عمر بوسي المطربة بوسي مسلسلات رمضان 2025 مسلسلات رمضان رمضان 2025 اخبار الفن

مواد متعلقة

أحمد زاهر من جمهور مي عمر ضمن أحداث مسلسل إش إش

إيهاب فهمي يروج لمسلسل إش إش: إن شاء الله نكسر الدنيا

ads

الأكثر قراءة

مفاجأة، زوج شقيقة موظف الأوبرا المتوفى يدلي بأقوال جديدة

ظهرت الآن، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

بعد قرارات ترامب المثيرة للغضب، خبير اقتصادي يوجه رسالة عاجلة للمسئولين المصريين

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 72.94%

حقيقة عودة جوميز لتدريب الزمالك

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس

لحظات مرعبة، شاب يتسلق 7 طوابق لإنقاذ 3 أطفال في حريق شقة بفيصل (فيديو)

أسرة «موظف الأوبرا» تسلم مذكرات بخط يده للنيابة

منوعات

المزيد

ظهور جديد للملك تشارلز في فيلم وثائقي

سلسلة زلازل تهز جزيرة سانتوريني اليونانية

إغلاق حساب الرئاسة السورية على منصة «إكس»

توقعات الأبراج اليوم الأحد 2 فبراير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الأحد 2 فبراير بالسوق المحلية

سعر السكر اليوم الأحد 2 فبراير 2025

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

أبرزها القمة.. 5 مباريات نارية تنتظر الزمالك في شهر فبراير (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

احتفالا بمولده.. لمحات من حياة ابن الفارض وأشهر قصائده

دار الإفتاء توضح بيان معنى فرض الصلوات في رحلة المعراج 

شهر شعبان 1446هـ، فضل اغتنام شهر شعبان والابتعاد عن أسباب تحرمك من أجره

المزيد
الجريدة الرسمية