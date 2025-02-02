الأحد 02 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

رمضان 2025، ريم مصطفى تواجه عمرو سعد في "سيد الناس"

ريم مصطفى، فيتو
ريم مصطفى، فيتو

كشفت النجمة ريم مصطفى عن شخصيتها في مسلسل سيد الناس الذى تخوض به منافسات دراما رمضان المقبل 2025.

شخصية ريم مصطفى في سيد الناس 

ونشرت ريم مصطفى البوستر الرسمي الخاص بها من العمل على حساباتها الشخضية بمواقع السوشيال ميديا المختلفة.

وأظهر البوستر تقديمها شخصية شعبية تحمل طابعًا خاصة وذلك للمرة الأولى في مشوارها الفني.

ريم مصطفى وعمرو سعد 

وتجتمع ريم مصطفى مع عمرو سعد للمرة الأولى في الدراما التلفزيونية خلال مسلسل "سيد الناس" الذي يتواصل تصويره على قدم وساق للعرض في شهر رمضان المقبل.

وتشهد أحداثه مواجهة قوية بين ريم وعمرو سعد حيث تكشف الحلقات الأولى عن طبيعة العلاقة بينهما والتطورات التي تمر بها هذه العلاقة التي ستأخذ منحنى آخر وذلك في إطار تشويقي مثير.  

أبطال مسلسل سيد الناس 

مسلسل "سيد الناس" من بطولة عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، والمسلسل من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح والمخرج محمد سامي. والإخراج لـ محمد سامي أيضًا، ومن إنتاج صادق الصباح.

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أبطال مسلسل سيد الناس مسلسل سيد الناس عمرو سعد سيد الناس منافسات دراما رمضان
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