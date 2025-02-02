الأحد 02 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

محمود حميدة يختتم ندوته بمعرض القاهرة للكتاب بقصائد لـ فؤاد حداد (فيديو)

محمود حميدة، فيتو
محمود حميدة، فيتو

معرض الكتاب 2025 ، اختتم الفنان محمود حميدة ندوته بمعرض الكتاب في دورته الـ56 بإلقاء عدد من القصائد للشاعر فؤاد حداد.

 

ندوة محمود حميدة في معرض الكتاب 2025 

وتفاعل  الحضور في ندوة محمود حميدة بمعرض الكتاب بشكل كبير بالتصفيق على أدائه في إلقاء شعر فؤاد حداد.

وقال الفنان محمود حميدة يجب أن يكون هناك مؤسسة متخصصة  تعمل في الحفاظ على الشعر من أول كتابته وحتى نشره، خاصة أننا لدينا آلاف الدواوين. 

وأضاف محمود حميدة خلال ندوته بمعرض الكتاب أن  فؤاد حداد يمتلك الكثير من الدواوين، ويتميز بمفرداته لذلك أنا أستعين بشعره طوال الوقت.

وأكد محمود حميدة خلال الندوة أنه تعلم الآداب والخشوع في  الصلاة من الشيخ علي محمود الذي يحب صوته منذ الصغر، مشيرا إلى أنه كان يحب أن يصلي الفجر في رمضان على صوته في فترة طفولته. 

وتابع حميدة: أنا ضد مصطلح القوي الناعمة لأن لفظ فيزيائي، والسينما هي أشرس قوة  لأنها تسلب عقول الجمهور، والسينما الأمريكية هي أكثر سينما نجحت في اختراق فكر المشاهد، ومصر بها أسطوات في الفن.

وأكد محمود حميدة: أنه سعيد بالتطور الموجود بالمملكة العربية السعودية في الفن، ولا يصح أننا نقول إن السعودية تسحب البساط من الريادة المصرية، ممازحا: "مفيش حاجة هتتسحب ولا حاجة".

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