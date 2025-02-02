وفاة المنشد عامر التوني مؤسس فرقة المولوية

رحل منذ قليل المنشد الديني “عامر التوني”، مؤسس فرقة المولوية، حيث توفي بشكل مفاجئ خاصة أنه لم يتعرض لأية أزمات صحية خلال الفترة الماضية.

ولم تحدد أسرة عامر التوني موعد الجنازة أو العزاء حتى الآن، خاصة أنه توفي بمحل إقامته بالقاهرة، وتقيم أفراد عائلته بمحافظة المنيا، والتي تفاجأت بخبر الوفاة، وقرر بعضهم المجئ إلى القاهرة لإستلام الجثمان وإنهاء إجراءات الدفن.

فرقة المولوية المصرية

"المولوية المصرية" هي فرقة إنشاد صوفي تأسست عام ١٩٩٤ على يد مُنشدها د. عامر التوني، الذي اهتم بتوثيق وحفظ التراث مستعينًا بدراسته العلمية بأكاديمية الفنون لجمع تاريخ المولوية في مصر وطرح التراث المولوي المصري بالساحة العالمية ليؤكد للعالم خصوصية تراث مصر بين الأمم لتأكيد هويتها الثقافية.. الطريقة "المولوية" أسسها جلال الدين الرومي، وتعلمها من أستاذه شمس الدين التبريزي، ومن ثم انتقلت كطريقة صوفية قائمة على السماع من مدينة قونية التركية إلى الهند وسوريا ومصر والمغرب.

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