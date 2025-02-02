الإثنين 03 فبراير 2025
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أخبار الرياضة اليوم: الزمالك يقترب من حسم صفقة الحسن كوروما، كولر يتحدث عن إمكانية تعاقد الأهلي مع ملك الشطرنج، منتخب الدنمارك يتوج ببطولة العالم لكرة اليد

كولر، فيتو
كولر، فيتو

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

كولر يتحدث عن إمكانية التعاقد مع صفقة جديدة: من الوارد ضم ملك الشطرنج

تحدث مارسيل كولر المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن إمكانية تعاقد القلعة الحمراء مع  صفقة جديدة خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

بن شرقي يحيي جماهير الأهلي بعد الفوز على مودرن وسط استقبال حافل باللاعب (فيديو)

حرص أشرف بن شرقي الوافد الجديد لصفوف النادي الأهلي على النزول لأرضية ملعب استاد السلام لتحية جماهير القلعة الحمراء عقب مباراة الفريق أمام مودرن سبورت في مسابقة الدوري الممتاز.

الأهلي يفوز على مودرن سبورت 3-1 ويصعد لوصافة الدوري الممتاز (صور)

فاز النادي الأهلي على نظيره مودرن سبورت بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من  الدوري المصري الممتاز بالنسخة الحالية للموسم الكروي الجاري 2024- 2025.

الزمالك يقترب من حسم صفقة الحسن كوروما

اقترب نادي الزمالك من التعاقد مع الحسن كوروما مهاجم فريق الشحانية القطري في الميركاتو الشتوي الجاري.

بمشاركة مرموش، آرسنال يكتسح مانشستر سيتي بخماسية في الدوري الإنجليزي (صور)

خسر فريق مانشستر سيتي أمام نظيره أرسنال بنتيجة 5ـ1 في المباراة التي جمعت بينهما، على ملعب "الإمارات" في قمة منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

 

منتخب الدنمارك يفوز على كرواتيا ويتوج ببطولة العالم لكرة اليد

بطولة العالم لكرة اليد، حقق منتخب الدنمارك لقب بطولة العالم لكرة اليد في نسختها رقم الـ 29 بعد الفوز على كرواتيا اليوم الأحد بنتيجة 32-26.

المثلوثي يسافر غدا إلى ألمانيا لإجراء عملية الرباط الصليبي

تقرر سفر التونسي حمزة المثلوثي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ألمانيا غدًا الاثنين بصحبة الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، تمهيدًا لخضوع اللاعب لجراحة الرباط الصليبي.

 

مباريات فبراير تحدد مصير جروس مع الزمالك

قال مصدر داخل نادي الزمالك، أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول بالأبيض، مستمر مع الفريق بشكل طبيعي.

"المركب غرقت ولا لسه"، جماهير الأهلى تسخر من حسين لبيب (فيديو)

رصدت عدسة فيتو التي تواجدت في ملعب استاد السلام هتافات جماهير النادي الأهلي لـ حسين لبيب رئيس نادي الزمالك خلال مباراة الأهلي ومودرن سبورت في بطولة الدوري الممتاز.

حقيقة عودة جوميز لتدريب الزمالك

نفى أحمد مجدي، مساعد المدير الفني البرتغالي  جوميز، الأنباء التي انتشرت مؤخرًا عن رغبة المدرب البرتغالي  في العودة لتدريب نادي الزمالك مجددًا.

 

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