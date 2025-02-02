أخبار الرياضة اليوم: الزمالك يقترب من حسم صفقة الحسن كوروما، كولر يتحدث عن إمكانية تعاقد الأهلي مع ملك الشطرنج، منتخب الدنمارك يتوج ببطولة العالم لكرة اليد

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

تحدث مارسيل كولر المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن إمكانية تعاقد القلعة الحمراء مع صفقة جديدة خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

حرص أشرف بن شرقي الوافد الجديد لصفوف النادي الأهلي على النزول لأرضية ملعب استاد السلام لتحية جماهير القلعة الحمراء عقب مباراة الفريق أمام مودرن سبورت في مسابقة الدوري الممتاز.

فاز النادي الأهلي على نظيره مودرن سبورت بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز بالنسخة الحالية للموسم الكروي الجاري 2024- 2025.

اقترب نادي الزمالك من التعاقد مع الحسن كوروما مهاجم فريق الشحانية القطري في الميركاتو الشتوي الجاري.

خسر فريق مانشستر سيتي أمام نظيره أرسنال بنتيجة 5ـ1 في المباراة التي جمعت بينهما، على ملعب "الإمارات" في قمة منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

بطولة العالم لكرة اليد، حقق منتخب الدنمارك لقب بطولة العالم لكرة اليد في نسختها رقم الـ 29 بعد الفوز على كرواتيا اليوم الأحد بنتيجة 32-26.

تقرر سفر التونسي حمزة المثلوثي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ألمانيا غدًا الاثنين بصحبة الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، تمهيدًا لخضوع اللاعب لجراحة الرباط الصليبي.

قال مصدر داخل نادي الزمالك، أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول بالأبيض، مستمر مع الفريق بشكل طبيعي.

رصدت عدسة فيتو التي تواجدت في ملعب استاد السلام هتافات جماهير النادي الأهلي لـ حسين لبيب رئيس نادي الزمالك خلال مباراة الأهلي ومودرن سبورت في بطولة الدوري الممتاز.

نفى أحمد مجدي، مساعد المدير الفني البرتغالي جوميز، الأنباء التي انتشرت مؤخرًا عن رغبة المدرب البرتغالي في العودة لتدريب نادي الزمالك مجددًا.

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