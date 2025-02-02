الأحد 02 فبراير 2025
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رياضة

المثلوثي يسافر غدا إلى ألمانيا لإجراء عملية الرباط الصليبي

حمزة المثلوثي
حمزة المثلوثي

تقرر سفر التونسي حمزة المثلوثي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ألمانيا غدًا الاثنين بصحبة الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، تمهيدًا لخضوع اللاعب لجراحة الرباط الصليبي.

وكان حمزة المثلوثي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، خلال مباراة مودرن سبورت في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأنهى مسؤولو نادي الزمالك كافة الإجراءات الخاصة بسفر حمزة المثلوثي ورئيس الجهاز الطبي خلال الساعات الماضية.

مشوار حمزة المثلوثي مع الزمالك، فيتو 
مشوار حمزة المثلوثي مع الزمالك، فيتو 

فيما يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدا الإثنين على ملعب النادي استعدادًا للقاء الإسماعيلي المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقرر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأحد.

الزمالك 
الزمالك 

 

مباراة الزمالك والاسماعيلي 

ويستضيف الزمالك نظيره الإسماعيلي في السابعة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، لمباريات نارية في شهر فبراير الجاري في الدوري الممتاز.

 

مواعيد مباريات الزمالك في شهر فبراير 

ويخوض الزمالك 5 مباريات في شهر فبراير جميعها في الدوري الممتاز ويأتي أبرزها  مباراة القمة أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي.

الزمالك والاسماعيلي 
الزمالك والاسماعيلي 

 

1- الزمالك ضد الإسماعيلي: يوم الجمعة الموافق 7 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر،  ضمن الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

الزمالك وفاركو

2- فاركو ضد الزمالك: يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

3- الزمالك ضد بتروجيت: يوم الأحد الموافق 16 فبراير، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

الزمالك وفاركو
الزمالك وفاركو

الاهلي والزمالك

4- الأهلي ضد الزمالك: يوم السبت الموافق 22 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

5- الزمالك ضد زد: يوم الخميس الموافق 27 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

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