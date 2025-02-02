الأحد 02 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مباريات فبراير تحدد مصير جروس مع الزمالك

جروس
جروس

قال مصدر داخل نادي الزمالك، أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول بالأبيض، مستمر مع الفريق بشكل طبيعي.

وانتشرت أنباء خلال الساعات الماضية، أن إدارة الزمالك استقرت على توجيه الشكر للمدرب السويسري بعد تراجع النتائج في ال3 مباريات الأخيرة بواقع خسارتين وفوز وحيد.

مصير جروس مربوط بنتائج الزمالك في فبراير 

وأضاف المصدر أن في حالة استمرار النتائج السلبية في شهر فبراير قد تتخذ الإدارة قرارا بتوجيه الشكر لـ جروس خاصة أن الفريق سيخوض 5 مباريات مهمة ومؤثرة في الدوري. 

وواصل: ولكن في الوقت الحالي جروس مستمر ولا نية لإقالته كما تردد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، لمباريات نارية في شهر فبراير الجاري في الدوري الممتاز.

ويخوض الزمالك 5 مباريات في شهر فبراير جميعها في الدوري الممتاز ويأتي أبرزها مباراة القمة أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي.

 

مواعيد مباريات الزمالك في شهر فبراير 

1- الزمالك ضد الإسماعيلي: يوم الجمعة الموافق 7 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر،  ضمن الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

2- فاركو ضد الزمالك: يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

3- الزمالك ضد بتروجيت: يوم الأحد الموافق 16 فبراير، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

4- الأهلي ضد الزمالك: يوم السبت الموافق 22 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

5- الزمالك ضد زد: يوم الخميس الموافق 27 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك جروس اخبار الزمالك كريستيان جروس

مواد متعلقة

إمام عاشور رجل مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري الممتاز

الأهلي يفوز على مودرن سبورت 3-1 ويصعد لوصافة الدوري الممتاز (صور)

منتخب الدنمارك يفوز على كرواتيا ويتوج ببطولة العالم لكرة اليد

ارنولد ايبا يسجل الهدف الأول لـ مودرن سبورت في شباك الأهلي

المثلوثي يسافر غدا إلى ألمانيا لإجراء عملية الرباط الصليبي

الأهلي يتقدم على مودرن سبورت 3-0 بعد مرور 60 دقيقة (صور)

الأهلي يكتفي بثلاثية في شباك مودرن سبورت في الشوط الأول

إمام عاشور يسجل ثالث أهداف الأهلي في شباك مودرن سبورت

ads

الأكثر قراءة

حزمة اجتماعية جديدة، هل يتم إعلان زيادة المرتبات والمعاشات قبل رمضان؟

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول 2025 بالدقهلية

فيتو تنشر نتائج الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات لعام 2025

وفاة الدكتور سامي عبد العزيز العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة

الحكومة تراجع اللمسات النهائية لزيادة المرتبات والمعاشات الجديدة قبل عرضها على السيسي

مدبولي: إجراءات جديدة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين قريبًا

برقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الترم الأول ⁩2025

قرارات قريبة لدعم المواطنين، رئيس الوزراء يناقش خطط الحماية الاجتماعية

منوعات

المزيد

تقرير: النساء نصف المجتمع "سكانيا فقط" في الولايات المتحدة

تطوير نوع جديد من البلاستيك صديق للبيئة

تسجيل براءة اختراع لتصميم طائرة هجين في روسيا

مقطع مرعب، لحظة انفجار بركان في أندونيسيا يثير المخاوف (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد

سعر السكر في الأسواق اليوم الأحد 2 فبراير 2025

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الأحد 2/2/2025

أسعار النحاس اليوم الأحد 2 فبراير بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

حرب الهدايا التذكارية.. حماس تمنح الأسرى خريطة فلسطين والاحتلال يرد بأساور للأسرى بالعبرية والعربية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل ترفع الأعمال فى شهر شعبان فقط؟، وكيل وزارة الأوقاف يجيب (فيديو)

لماذا حرّم الله الخمر في الدنيا وأحله في الجنة؟، أمين الفتوى يوضح (فيديو)

ما الفرق بين صيام النبي في شعبان عن رمضان؟، الأزهر للفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية