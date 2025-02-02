مباريات فبراير تحدد مصير جروس مع الزمالك

قال مصدر داخل نادي الزمالك، أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول بالأبيض، مستمر مع الفريق بشكل طبيعي.

وانتشرت أنباء خلال الساعات الماضية، أن إدارة الزمالك استقرت على توجيه الشكر للمدرب السويسري بعد تراجع النتائج في ال3 مباريات الأخيرة بواقع خسارتين وفوز وحيد.

مصير جروس مربوط بنتائج الزمالك في فبراير

وأضاف المصدر أن في حالة استمرار النتائج السلبية في شهر فبراير قد تتخذ الإدارة قرارا بتوجيه الشكر لـ جروس خاصة أن الفريق سيخوض 5 مباريات مهمة ومؤثرة في الدوري.

وواصل: ولكن في الوقت الحالي جروس مستمر ولا نية لإقالته كما تردد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، لمباريات نارية في شهر فبراير الجاري في الدوري الممتاز.

ويخوض الزمالك 5 مباريات في شهر فبراير جميعها في الدوري الممتاز ويأتي أبرزها مباراة القمة أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي.

مواعيد مباريات الزمالك في شهر فبراير

1- الزمالك ضد الإسماعيلي: يوم الجمعة الموافق 7 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

2- فاركو ضد الزمالك: يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

3- الزمالك ضد بتروجيت: يوم الأحد الموافق 16 فبراير، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

4- الأهلي ضد الزمالك: يوم السبت الموافق 22 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

5- الزمالك ضد زد: يوم الخميس الموافق 27 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

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