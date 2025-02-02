بمشاركة مرموش، آرسنال يكتسح مانشستر سيتي بخماسية في الدوري الإنجليزي (صور)

خسر فريق مانشستر سيتي أمام نظيره أرسنال بنتيجة 5ـ1 في المباراة التي جمعت بينهما، على ملعب "الإمارات" في قمة منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وافتتح مارتن أوديجارد التسجيل مبكرا لصالح أرسنال بعدما نجح في إحراز الهدف الأول في الدقيقة الثانية من زمن الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أدرك هالاند التعادل للسيتي في الدقيقة 55، وبعد مرور دقيقة واحدة نجح توماس بارتي من إعادة التقدم لأرسنال بعد تسجيل الهدف الثاني، وفي الدقيقة 62 أضاف مايلز لويس سكيلي الهدف الثالث للجانرز.

وعمق كاي هافيرتز جراح السيتي بعد إحراز الهدف الرابع بالدقيقة 76، وجاء الهدف الخامس في الدقيقة 3+90 عن طريق نوانيري.

وبدأ عمر مرموش جناح المنتخب الوطني أساسيا مع مانشستر سيتي في مواجهة ارسنال قبل ان يغادر المباراة في الدقيقة 72 ليحل دي بروين بديلا له.

تشكيل مانشستر سيتي أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام أرسنال كالتالي:"

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز - ستونز - أكانجي - جفارديول.

خط الوسط: كوفاسيتش - فودين - برناردو سيلفا.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند، عمر مرموش، سافينيو.

تشكيل آرسنال أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ويدخل ارسنال اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: تيمبر - ويليام ساليبا - جابرييل - مايلز لويس سكيلي.

خط الوسط: مارتن أوديجارد - توماس بارتي - ديكلان رايس.

خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي - هافيرتز - تروسارد.

ترتيب مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي

وبتلك النتيجة يحتل آرسنال المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة، في حين أن مانشستر سيتي يتوقف رصيد عن النقطة 41 في المركز الرابع.

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