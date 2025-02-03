موجة تقلبات تعصف بالبلاد نهاية الأسبوع الجاري.. انخفاض درجات الحرارة.. اضطراب بملاحة البحر المتوسط وارتفاع الأمواج يصل إلى 5 أمتار.. وأمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد

موجة تقلبات جوية تضرب البلاد نهاية الأسبوع الجارى، حيث تنخفض درجات الحرارة بعد ارتفاع استمر غالبية الأيام شهر يناير الماضى



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يومى الاربعاء والخميس المقبلين يصاحبها نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وسرعة الرياح تصل إلى 45:35 كيلو متر فى الساعة.



اضطراب بحركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط

كما يكون هناك اضطراب بحركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط ويصل ارتفاع الأمواج من 5:3 متر وتنخفض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3:2 درجة مئوية.



كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.



حالة الطقس الأيام المقبلة، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الايام المقبلة حيث يسود طقس معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى ووالوجه البحرى ،دافئا على الجنوب، شديد البرودة ليلا فى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء.



الارصاد الجوية تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة



حالة الطقس الاسبوع الجارى، ومن المتوقع أن يسود معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى،و على السواحل الشمالية والوجه البحرى، مائلا للدفء على شمال الصعيد،دافئا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، شديد البرودة ليلا فى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء.



كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء



وفيما يلى درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة :

القاهرة الكبرى:

درجة الحرارة العظمى:23:19

درجة الحرارة الصغرى:11:13

السواحل الشمالية

درجة الحرارة العظمى: 17:21

درجة الحرارة الصغرى: 10:12

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى:18:23

درجة الحرارة الصغرى: 06:10

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:20:28

درجة الحرارة الصغرى: 10:13



حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الاثنين



حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى قد تكون كثيفة على الوجه البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد وذلك غدا الاثني



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس معتدلا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على السواحل الشمالية، مائلا للدفء على جنوب البلاد،شديد للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء.



كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 22

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21

بنها: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 22

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 20

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 21

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 01 ودرجة الحرارة العظمى 19

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 20

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 22

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 23

السويس: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 22

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 23

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 24

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 22

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 23

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 23

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 24

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 24

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 27

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 28

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