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أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين 3 - 2 -2025

حالة الطقس
حالة الطقس

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الإثنين، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، دافئ على  جنوب البلاد، شديد البرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 02 - 02 -2025

أجواء شتوية شديدة البرودة، الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على وسط سيناء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى:  11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 12

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى:09

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