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رياضة

يسجل هدفا كل 355 دقيقة، أرقام الحسن كوروما صفقة الزمالك المحتملة

الحسن كوروما
الحسن كوروما

اقترب نادي الزمالك من التعاقد مع الحسن كوروما مهاجم فريق الشحانية القطري في الميركاتو الشتوي الجاري.

الحسن كوروما لاعب الزمالك المحتمل

وعلمت فيتو أن الزمالك دخل في مفاوضات جادة مع فريق الشحانية القطري من أجل استعارة الحسن كوروما لدعم خط الهجوم.

وقال مصدر في الزمالك أن هناك اقتناع تام من قبل مجلس الإدارة بقدرات اللاعب وقطع مجلس الإدارة شوطا في المفاوضات مع نادي الشحانية واللاعب.

وأشار المصدر أن القرار النهائي بشأن التعاقد مع اللاعب سيكون بيد المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني لـ الزمالك.

وفي السطور التالية نعرض أرقام الحسن كوروما لاعب الزمالك المحتمل

أرقام الحسن كوروما

يجيد الحسن كوروما اللعب في مركز الجناح الأيسر والأيمن.

وخاض الحسن كوروما في الموسم الحالي 16 مباراة مع فريق الشحانية القطري في جميع البطولات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 4 أهداف.

وفي إجمالي مشواره الاحترافي مع كرة القدم، خاض كوروما 138 مباراة بواقع 8896 دقيقة سجل خلالها 25 هدفا وصنع 9 اخرين.

ووفقا للأرقام السابق ذكرها فإن الحسن كوروما يسجل هدفا كل 355 دقيقة تقريبا.

فيما يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدا الإثنين على ملعب النادي استعدادًا للقاء الإسماعيلي المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقرر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأحد.

الزمالك 
الزمالك 

 

مباراة الزمالك والاسماعيلي 

ويستضيف الزمالك نظيره الإسماعيلي في السابعة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، لمباريات نارية في شهر فبراير الجاري في الدوري الممتاز.

 

مواعيد مباريات الزمالك في شهر فبراير 

ويخوض الزمالك 5 مباريات في شهر فبراير جميعها في الدوري الممتاز ويأتي أبرزها  مباراة القمة أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي.

الزمالك والاسماعيلي 
الزمالك والاسماعيلي 

 

1- الزمالك ضد الإسماعيلي: يوم الجمعة الموافق 7 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر،  ضمن الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

الزمالك وفاركو

2- فاركو ضد الزمالك: يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

3- الزمالك ضد بتروجيت: يوم الأحد الموافق 16 فبراير، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

الزمالك وفاركو
الزمالك وفاركو

الاهلي والزمالك

4- الأهلي ضد الزمالك: يوم السبت الموافق 22 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

 

5- الزمالك ضد زد: يوم الخميس الموافق 27 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

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