تسجيل براءة اختراع لتصميم طائرة هجين في روسيا

يصمم العلماء والمهندسون الروس طائرات غير تقليدية، وأحد هذه التصاميم لـ طائرة هجينة تجمع بين الطائرة المروحية والتقليدية.

طائرة هجينة تجمع بين الطائرة المروحية والتقليدية

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، يشير سيرجي نشيرنيشيف المدير العلمي للمعهد المركزي للهيدروديناميكية الجوية، نائب رئيس أكاديمية العلوم الروسية إلى أن هذه الطائرة الهجينة تقلع على شكل طائرة مروحية، وبعد ذلك يمكنها أن تتحول أثناء الطيران إلى طائرة تقليدية.

القطع التقنية اللازمة لإنتاج هذه الطائره الهجينة

ويقول: "الطائرة مزودة بدوار، الذي في بعض أوضاع الطيران يكون ثابتا ويصبح مجرد جناح. ولكن مع استمرار محركات الدفع في العمل، تطير الطائرة كالطائرة العادية. وهذا يعني أن الآلة تجمع بين مزايا الإقلاع العمودي (مثل المروحيات) والسرعة الأفقية العالية، وهو ما توفره هيئة الطائرة".

ويشير العالم إلى أن الابتكار محمي ببراءة اختراع روسية، وبعد إثبات نجاح هذه الفكرة يجب صنع القطع التقنية اللازمة لإنتاج هذه الطائرة الهجينة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.