الأحد 02 فبراير 2025
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تسجيل براءة اختراع لتصميم طائرة هجين في روسيا

أرشيفية، فيتو
أرشيفية، فيتو

يصمم العلماء والمهندسون الروس طائرات غير تقليدية، وأحد هذه التصاميم لـ طائرة هجينة تجمع بين الطائرة المروحية والتقليدية.

طائرة هجينة تجمع بين الطائرة المروحية والتقليدية

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، يشير سيرجي نشيرنيشيف المدير العلمي للمعهد المركزي للهيدروديناميكية الجوية، نائب رئيس أكاديمية العلوم الروسية إلى أن هذه الطائرة الهجينة تقلع على شكل طائرة مروحية، وبعد ذلك يمكنها أن تتحول أثناء الطيران إلى طائرة تقليدية.

 

 القطع التقنية اللازمة لإنتاج هذه الطائره الهجينة

ويقول: "الطائرة مزودة بدوار، الذي في بعض أوضاع الطيران يكون ثابتا ويصبح مجرد جناح. ولكن مع استمرار محركات الدفع في العمل، تطير الطائرة كالطائرة العادية. وهذا يعني أن الآلة تجمع بين مزايا الإقلاع العمودي (مثل المروحيات) والسرعة الأفقية العالية، وهو ما توفره هيئة الطائرة".

ويشير العالم إلى أن الابتكار محمي ببراءة اختراع روسية، وبعد إثبات نجاح هذه الفكرة يجب صنع القطع التقنية اللازمة لإنتاج هذه الطائرة الهجينة.

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