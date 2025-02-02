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رياضة

مصدر باتحاد الكرة، منتخبا الشباب والناشئين يواجهان نظيريهما التركي بمعسكر فبراير

منتخب الشباب مواليد
منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

اتحاد الكرة، كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة المصري، أنه تم الإستقرار بين مسئولي الجبلاية وبعد التنسيق مع الأجهزة الفنية، على سفر منتخب الشباب مواليد 2005 ومنتخب الناشئين مواليد 2008 إلى تركيا خلال الشهر الجاري لخوض كل منهما مباراتين وديتين أمام نظيره التركي خلال تجمع المنتخبين في شهر فبراير الجاري 

أضاف المصدر لفيتو، أن مباريات منتخبي الشباب والناشئين ستقام في تركيا، وجاري التنسيق مع الجانب التركي على مواعيد المباريات.

منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو
منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

الإحتفال بالعلاقات المصرية التركية

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة وافق في اجتماعه الأخير على خوض منتخبي الشباب 2005 ومنتخب الناشئين 2008، مباريات ودية مع نظيرتها التركية بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وتلقى منتخب الشباب مواليد 2005 عروضا من منتخب الإمارات ومنتخب تركيا لمواجهته وديا خلال معسكر فبراير المقبل، والذي يأتي ضمن إستعداداته للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا للشباب، المقرر إنطلاقها في كوت ديفوار أواخر شهر أبريل المقبل.

االجهاز الفني لمنتخب الشباب، فيتو
االجهاز الفني لمنتخب الشباب، فيتو

الإمارات وتركيا يعرضان مواجهة منتخب الشباب 

وعرض كلا الجانبين الإماراتي والتركي إستضافة منتخب الشباب في معسكر تدريبي وخوض مباراتين وديتين معه في شهر فبراير المقبل، وهو الأمر الذي يحسمه المدير الفني للفراعنة أسامة نبيه خلال الأيام القادمة 

موعد معسكر منتخب الشباب

حدد الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة أسامة نبيه، موعد معسكر الفريق في شهر فبراير المقبل، ضمن برنامج استعداداته لخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المقرر إقامتها في كوت ديفوار أواخر شهر أبريل المقبل.

وينطلق معسكر منتخب الشباب مواليد 2005 خلال الفترة من 20 إلى 28 فبراير المقبل، بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.

نبيه يشيد بمعسكر يناير

وخاض منتخب الشباب معسكرا تدريبيا في يناير الجاري معسكرا تدريبيا بمشروع الهدف، تخلله مباراتين وديتين محليتين أمام بسيون وفاز فيها برباعية نظيفة، وأمام غزل المحلة وانتهت بالتعادل السلبي.

 

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اتحاد الكرة منتخب الشباب مواليد 2005 منتخب الناشئين مواليد 2008 تركيا بطولة أمم أفريقيا للشباب موعد معسكر منتخب الشباب أسامة نبيه

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