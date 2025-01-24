منتخب الشباب يواجه الإمارات وديًا بمعسكر فبراير

منتخب الشباب، اقترب منتخب مصر للشباب مواليد 2005، من خوض مباراتين وديتين أمام نظيره منتخب الشباب الإماراتي، خلال معسكره التدريبي في شهر فبراير المقبل

وكشف مصدر مطلع داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن المدير الفني لمنتخب الشباب أسامة نبيه، أبدى تمسكه بخوض مباريات ودية إفريقية، حتى يتعود اللاعبون على مواجهة المنتخبات السمراء قبل بطولة أمم إفريقيا للشباب القادمة في كوت ديفوار

أسامة نبيه يطلب خوض وديات إفريقية

وتابع المصدر، أن ادارة المنتخبات في اتحاد الكرة برئاسة الدكتور علاء عبد العزيز، خاطبت أغلب المنتخبات الإفريقية المتأهلة لبطولة أمم إفريقيا للشباب لمواجهتها وديا خلال الفترة القادمة، إلا أنها لم تتلقى أي ردود حتى ألان، لذلك تمت الموافقة على عرض منتخب الشباب الإماراتي، لخوض مباراتين وديتين معه في الإمارات خلال أجندة فبراير المقبل

وتابع المصدر، أنه في حال تم التوصل لمواجهات ودية إفريقية في معسكر فبراير المقبل، سيتم تأجيل مواجهتي المنتخب الإماراتي لموعد لاحق.

أسامة نبيه رفقة معاونيه، فيتو

نبيه يشيد بمعسكر يناير

وأعرب أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد ٢٠٠٥ لكرة القدم عن رضاه التام على المعسكر الأول له مع المنتخب مشددا على أن المعسكر حقق أهدافه بشكل كبير مشيدا بكل اللاعبين الذين تواجدوا فى المعسكر على مدار ٨ أيام.

تصريحات أسامة نبيه

وتابع أسامه نبيه فى تصريحاته عقب ختام المعسكر الجمعة الماضية بتجربة تعادلية مع الفريق الأول لـغزل المحلة انتهت بدون أهداف بملعب المحلة أن مكاسب المعسكر تمثلت فى نقاط كثيرة أبرزها مشاهدة القوام الأكبر من أبناء هذا الجيل وهم نحو ٤٨ لاعبا ومنحهم الفرصة كاملة على مدار أيام المعسكر الذى تخلله وديتان مع الفريق الأول لنادى رجاء مطروح وانتهت بفوز منتخب الشباب بهدفين نظيفين بملعب نادى زد

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