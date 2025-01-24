ألفين أيمن.. موهبة مصرية- إنجليزية تتألق في ليفربول ويستعد لتمثيل منتخب الشباب (فيديو)

وقع اللاعب الإنجليزي ذو الأصول المصرية ألفين أيمن، على أول عقد احترافي له مع ناديه ليفربول.

من هو ألفين أيمن؟

ولد ألفين عام 2008 (16 عاما)، لأب مصري وأم إنجليزية، وبدأ في أكاديمية فريق برادفورد بإنجلترا، وانتقل إلى وولفرهامبتون تحت 18 عاما، في الصيف الماضي.

وبعدها تم تصعيده إلى فريق تحت 21 عامًا، وهو في السادسة عشرة من عمره فقط، ليخوض معه مباراتين.

وألفين أيمن لاعب الوسط البالغ من العمر 17 عامًا انضم إلى ليفربول من صفوف وولفرهامبتون في الصيف الماضي، ومنذ ذلك الوقت يلعب مع فريق تحت 18 عامًا.

وأفاد نادي ليفربول عبر موقعه أن ألفين أيمن وقع على عقد احترافي يربطه مع الريدز.

وألفين أيمن الذي يمكنه اللعب في الدفاع، وكذلك في خط الوسط، بدأ مسيرته مع برادفورد سيتي قبل الانتقال إلى وولفرهامبتون في عام 2023.

🎬🎯 Liverpool’s latest Academy addition from Wolves Alvin Ayman (16).



Let’s hope to see great things from him in the future. Supposedly he’s very highly rated. pic.twitter.com/ka6O6RFaqk — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) August 23, 2024

وظهر ألفين لأول مرة مع ليفربول في مباراة فريق تحت 18 عامًا ضد بلاكبيرن روفرز يوم 14 سبتمبر وكما شارك مع فريق شباب ليفربول في دوري أبطال أوروبا للشباب.

New #LFC signing Alvin Ayman (16). Now officially signed from Wolves for a fee between £1.5m and £2m.



Previously of the Bradford City academy. pic.twitter.com/41FHZcQsQg — Jack Lusby (@LusbyJack) September 1, 2024

وعاد ألفين أيمن مؤخرًا من الإصابة لمواصلة تطوره مع فريق ليفربول تحت 18 عامًا.

يذكر أن ألفين أيمن رحب بتمثيل منتخبات مصر، وكان على وشك الانضمام لمنتخب مصر للشباب خلال فترة روجيرو ميكالي الذي أقيل قبل أسابيع.

Do you see bits of Mousa Dembélé in Alvin Ayman or is it just me? #LFC pic.twitter.com/1F7Sk4KiKE — Asim (@asim_lfc) September 4, 2024

جدير بالذكر أن ألفين أيمن يزامل كريم أحمد جناح ليفربول الشاب، وهو من أصول مصرية أيضا، وانضم لأحد معسكرات منتخب الشباب.

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