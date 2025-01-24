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رياضة

ألفين أيمن.. موهبة مصرية- إنجليزية تتألق في ليفربول ويستعد لتمثيل منتخب الشباب (فيديو)

الفين ايمن،فيتو
الفين ايمن،فيتو

 وقع اللاعب الإنجليزي ذو الأصول المصرية ألفين أيمن، على أول عقد احترافي له مع ناديه ليفربول.

 

من هو ألفين أيمن؟

 ولد ألفين عام 2008 (16 عاما)، لأب مصري وأم إنجليزية، وبدأ في أكاديمية فريق برادفورد بإنجلترا، وانتقل إلى وولفرهامبتون تحت 18 عاما، في الصيف الماضي.

 وبعدها تم تصعيده إلى فريق تحت 21 عامًا، وهو في السادسة عشرة من عمره فقط، ليخوض معه مباراتين.

 وألفين أيمن لاعب الوسط البالغ من العمر 17 عامًا انضم إلى ليفربول من صفوف وولفرهامبتون في الصيف الماضي، ومنذ ذلك الوقت يلعب مع فريق تحت 18 عامًا.

وأفاد نادي ليفربول عبر موقعه أن ألفين أيمن وقع على عقد احترافي يربطه مع الريدز.

 

وألفين أيمن الذي يمكنه اللعب في الدفاع، وكذلك في خط الوسط، بدأ مسيرته مع برادفورد سيتي قبل الانتقال إلى وولفرهامبتون في عام 2023.

وظهر ألفين لأول مرة مع ليفربول في مباراة فريق تحت 18 عامًا ضد بلاكبيرن روفرز يوم 14 سبتمبر وكما شارك مع فريق شباب ليفربول في دوري أبطال أوروبا للشباب.

 

وعاد ألفين أيمن مؤخرًا من الإصابة لمواصلة تطوره مع فريق ليفربول تحت 18 عامًا.

يذكر أن ألفين أيمن رحب بتمثيل منتخبات مصر، وكان على وشك الانضمام لمنتخب مصر للشباب خلال فترة روجيرو ميكالي الذي أقيل قبل أسابيع.

 جدير بالذكر أن ألفين أيمن يزامل كريم أحمد جناح ليفربول الشاب، وهو من أصول مصرية أيضا، وانضم لأحد معسكرات منتخب الشباب.

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