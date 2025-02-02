الشناوي وأحمد رضا على رأس بدلاء الأهلي أمام مودرن سبورت بالدوري

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره مودرن سبورت مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويجلس على دكة بدلاء الأهلي أمام مودرن سبورت كل من: محمد الشناوي وعمر كمال وأكرم توفيق وكريم نيدفيد وأحمد رضا وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.

تشكيل الأهلي أمام مودرن سبورت

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة ومصطفى العش ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وعمر الساعي ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وحسين الشحات.

خط الهجوم: جراديشار.

مباراة الأهلي ومودرن سبورت

ويستهدف النادي الأهلي نقاط المباراة الثلاثة لمصالحة جماهيره والعودة لمسار الانتصارات عقب التعثرات الأخيرة للفريق، حيث لم ينجح الأهلي في تحقيق الفوز خلال آخر ثلاث مواجهات، فخسر أمام أورلاندو بايرتس 2ـ1 في دوري ابطال إفريقيا، أما في الدوري تعادل مع فاركو 1ـ1 ومع بيراميدز 2ـ2.

كما يسعى الأحمر للفوز من أجل مطاردة بيراميدز المتصدر لجدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز.

أما فريق مودرن سبورت يأمل في تحقيق المفاجأة والفوز على الأهلي للهروب من قاع الجدول، حيث يقع الفريق في المركز قبل الأخير في ترتيب المسابقة.

حكام مباراة الأهلي ومودرن سبورت

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت

تنتظر الجماهير المصرية مواجهة قوية بين الأهلي ونظيره مودرن سبورت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز بالنسخة الحالية للموسم الكروي الجاري 2024- 2025.

ومن المنتظر أن يقام لقاء الأهلي ومودرن اليوم الأحد على ملعب السلام في تمام الساعة السابعة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن بالدوري المصري

وتعتبر شبكة قنوات أون تايم سبورت هي الناقل الحصري للدوري المصري، وستنقل مواجهة الأهلي ومودرن عبر قناة on time sports 1.

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري المصري

ويحتل الأهلي المركز الثالث ببطولة الدوري برصيد 20 نقطة من 10 مباريات محرزًا 16 هدفا واهتزت شباكه بستة أهداف.

فيما يحتل مودرن سبورت المركز السابع عشر برصيد سبع نقاط من عشر مباريات محرزًا ثلاث أهداف وتلقت شباكه 11 هدفا.

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