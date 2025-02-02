ماذا يفعل معنا ترامب؟!

الطريقة التى يتحدث بها ترامب عن تهجير أهل غزة إلى مصر والأردن تبين أنه يثق أنه لديه القدرة على فرض ذلك علينا، ولذلك يثور السؤال هنا ماذا يفعل ترامب معنا لإجبارنا على ما نرفضه؟!

والإجابة على هذا السؤال يمكن ان نهتدي إليها من خلال حديث الإعلام الأمريكي عن تهجير أهل غزة..

فهذا الإعلام بدأ يتحدث عن حجب وتجميد المساعدات العسكرية الأمريكية لنا، والمقررة بعد اتفاقية كامب ديفيد، وهى المعونة التى لا تتجاوز 1,2 مليار دولار، جمدت إدارة بايدن قدرا منها إستجابة لقرار الكونجرس الأمريكي..

وقد سبق أن جربنا من قبل تجميد هذه المساعدات عام 2013 فى عهد أوباما في إطار الضغط علينا، حتى نعيد الحكم للإخوان ونفرج عن قادتهم من السجون، وتلغى إعتبار جماعتهم جماعة إرهابية.. ومعروف طبعا أننا لم ننفذ هذه المطالَب الأمريكية، وأن واشنطن هى التى فكت تجميد هذه المساعدات العسكرية، دون أن نطلب منها ذلك بعد أن انتخب المصريون رئيسهم الجديد..

أى إننا يمكننا أن نعيش بلا مساعدات عسكرية أمريكية، ويؤكد ذلك أننا رغم تجميد هذه المساعدات الأمريكية قمنا بتسليح جيشنا بأسلحة غير أمريكية وتزويده بما يحتاجه من معدات.



أما ما لم يتطرق إليه الإعلام الأمريكي حول ما في جعبة ترامب ضدنا فإن أغلبه سيكون من قبيل الضغوط الاقتصادية، مثل تحريض صندوق النقد الأجنبي علينا حتى لا يمضى في تنفيذ اتفاقه معنا، ومثل أيضا فرض رسوم جمركية مرتفعة على الصادرات المصرية للسوق الامريكى..

غير أن أمريكا لن تجد في هذا الصدد مشاركة أوروبية معها في أية إجراءات عقابية ضدنا، نظرا لأن أوروبا لا تشارك ترامب دعوته لتهجير أهل غزة خارجها إلى مصر والأردن.. فضلا عن أن تجارتنا مع أمريكا لا تحتل الآن مرتبة متقدمة بين شركائنا التجاريين.



ولنا أن نتوقع أيضا ممارسة بعض الضغوط السياسية التى يجيدها الأمريكان، هذه سبق أن جربناها كثيرا إبتداءا من الضغوط التى تعرضنا لها بعد رفضنا لحلف بغداد، والتى وصلت ذروتها إبان مرحلة فرض الإخوان ختاما علينا، وهذه الضغوط لم تفلح معنا فكما فشل حلف بغداد أخفق الإخوان في الاحتفاظ بالحكم في بلدنا.



وهنا لا أقلل من حجم الضغوط التى يمكن أن يمارسها ترامب ضدنا لفرض تهجير أهل غزة علينا، ولكننى أقول فقط أننا قادرون على مواجهة هذه الضغوط والصمود والتمسك بموقفنا الرافض لهذا التهجير وفرض إرادتنا خاصة وأن قبولنا بهذا التهجير هو تهديد لأمننا القومي.

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