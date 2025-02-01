ترامب يعادي الفلسطينيين!

اكتفى ترامب بإعلان ثقته في أن مصر والأردن سوف تستجيبان لطلبه بتهجير أهل غزة لهما، رغم رفضهما الصارم له، وسكت عن الحديث حول رفض أهل غزة لترك أرضهم والهجرة إلى مصر والأردن.. فماذا الرئيس ترامب بفاعل مع هذا الرفض الفلسطيني؟! ماذا هو بفاعل لإجبار أهل غزة على ترك أرضهم والهجرة إلى كل من مصر والأردن؟!

هل سيسمح لقوات الاحتلال العودة إلى القتال واستئناف الحرب، رغم أن مبعوثه الشخصي في المنطقة موجود الآن في إسرائيل ليطلب من نتنياهو الإستمرار في اتفاق الهدنة وصفقة الإفراج عن المحتجزين بكل مراحلها الثلاثة؟!

هل سيدفع ترامب بقوات أمريكية إلى غزة لتنفيذ التهجير قسرا، رغم أنه وصف الحرب الاسرائيلية ضد غزة إنها ليست حرب أمريكا، وهو ما يعنى أنه ليس مستعدا للتورط فيها؟!



إن هذا يُبين ارتباك الرجل وعدم إحاطته بكل جوانب الأمر، وأنه يتسرع في إتخاذ مواقف دون الإلمام بكل تداعياتها.. هكذا كانت تجربة العالم مع ترامب في ولايته الأولى، وكان البعض يأمل أن يختلف في ولايته الثانية ويتخلى عن تسرعه واندفاعه هذا، وألا يتخذ مواقف إلا بعد خضوعها للدراسة الكاملة..

خاصة وأن قراراته ومواقفه لا تؤثر في أمريكا وحدها.. ولكن يبدو أن ترامب في الولاية الثانية سيكون هو ترامب في الولاية الأولى، بل ربما يكون أكثر اندفاعا وأكثر تسرعا وأنه سوف يفاجئ العالم بقرارته وتصرفاته ومواقفه غير المدروسة والصادمة.. والشاهد على ذلك طلبه بتهجير أهل غزة إلى مصر والأردن!



وبذلك نحن مقبلون على مرحلة يعيش فيها عالمنا، شديدة الارتباك والفوضى والتخبط، وللأسف سيكون لنا نصيب من تداعياتها.. وهذا أمر يحضنا على اليقظة الدائمة والحذر والحرص على اتخاذ أفضل المواقف لمواجهة هذه التداعيات وتفادى عواقبها التى يبدو أنها ستكون أشد على عالمنا مما جلبه ترامب له في ولايته الأولى.. فهو بدأ تلك الولاية الجديدة شاهرا سيفه في وجوه الجميع.. الصين وأوروبا والمكسيك والدنمارك وبنما والعرب والفلسطينيين!

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