الجمعة 31 يناير 2025
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ترامب يخدع نفسه!

للمرة الثانية يقول ترامب إن مصر ومعها الاْردن ستقبل بتهجير أهالى غزة لها! وجاء ذلك في تصريحات له أمس الخميس رغم تأكيد الرئيس السيسى ومعه الملك عبد الله رفض هذا التهجير لأنه ظلم لأهالى غزة لا يمكن الاشتراك فيه أو السكوت عليه.

وهنا الرئيس الأمريكى يخدع نفسه لأن رفض تهجير الفلسطينيين ليس موقف اتخذته القيادة المصرية ومعها القيادة الأردنية فقط، وإنما هو موقف شعبى كامل وشامل يشارك فيه كل المصريين بمن فيهم المعارضين السياسيين أيضا.

 وهذا الرفض لتهجير أهالى غزة ليس مجرد دعم للقضية الفلسطينية وحمايتها من التصفية، التى تنتظرها بعد تحويل الفلسطينيين إلى لاجئين، وإنما هو حرص على حماية الأمن القومى المصري ذاته، ولذلك الرفض المصرى للتهجير هو حماية لأنفسنا أيضًا كما هو حماية للفلسطينيين.. وهذا أيضا يدركه المصريون قيادة وشعبا، وبالتالى لن تقبل مصر هذا التهجير مهما فعل ترامب وقدم من إغراءات وقام من ضغوط.

لذلك فإن ترامب حينما يتصور أن مصر ستقبل بالتهجير إنما هو يخدع نفسه أساسا.. لقد استند ترامب في ثقته هذه لاستجابة مصر لدعوة التهجير كما قال إن أمريكا فعلت الكثير لنا، وعلينا أن نفعل ما يطلبه، لكن نقول له إن ما فعلته أمريكا لنا كان يخدم مصالحها هى أساسا.. 

والمساعدات الاقتصادية والعسكرية التى قدمتها لنا بعد كامب ديفيد استردت كما قال رئيس سابق لها معظمها وكسبت صداقتنا ودعمت تجارتها معنا وصادراتها لنا.. أى ما فعلته لنا ربحت أضعافه.. ولذلك لسنا مدينين لأمريكا، إنما هى المدينة لنا!

الإعلام وتطويره !

الحكومة ورضاء المواطن


 ونقول للرئيس الأمريكى لا تخدع نفسك ولا تنتظر من مصر أن تستجيب لدعوة التهجير الغريبة والمجنونة.. لقد رفضنا تلك الدعوة ولن يتغير موقفنا مهما فعلت وقلت، لآن مصر كلها قيادة وشعبا موالاة ومعارضة ترفضها وتستهجنها ولن تسمح بتهديد الأمن القومي المصري.   

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