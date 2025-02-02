بعد قرارات ترامب المثيرة للغضب، خبير اقتصادي يوجه رسالة عاجلة للمسئولين المصريين

قرارات ترامب، وجه الخبير الاقتصادي هاني توفيق رسالة عاجلة للمسئولين المصريين، طالبهم بضرورة إنشاء لجنة لإدارة المخاطر، استعدادًا لقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قرر فرض ضرائب جمركية على واردات بعض الدول ومنها كندا والبرازيل والمكسيك.

هاني توفيق يطالب بإنشاء لجنة لادارة المخاطر استعدادا لقرارات ترامب بفرض ضرائب على واردات الدول

وقال الخبير الاقتصادي هاني توفيق عن قرار ترامب فرض ضرائب على بعض واردات بعض الدول لأمريكا "كندا تفرض رسومًا جمركية على واردات أمريكا، وستعقبها قرارات مشابهة من الدول العديدة المتأثرة أو التى ستتأثر سلبًا من الاخ ترامپ، وعلى رأسها الدول النامية."



ووجه هاني توفيق رسالة للمسئولين المصريين بشأن قرار ترامب فرض ضرائب على واردات الدول، فقال: "هذا يؤكد حتمية إنشاء لجنة لادارة المخاطر للاستعداد لهذه القرارات، مع التركيز على كل ما هو من شأنه توطين الصناعة المحلية."

وفي تدوينة أخري عبر تويتر قال هاني توفيق: " لو كنت من المسئولين لشكلت فورًا لجنة لإدارة المخاطر، لبحث تأثر اقتصادنا سلبًا إذا تمادى ترامب فى قراراته الانتقامية، مثلما فعل مؤخرًا مع دول أخرى."

وعن قرارات الرئيس ترامب قال هاني توفيق: "الأمثلة: توقف برامج المعونات، إيقاف برامج صندوق النقد، تقارير سلبية من مؤسسات التصنيف الائتمانى، انسحاب فجائى للأموال الساخنة."

ترامب يفرض ضرائب جمركية على واردات 3 دول

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض، أمس السبت، رسومًا جمركية على شركاء الولايات المتحدة على كندا والمكسيك والصين، الشركاء التجاريين الرئيسيين لأمريكا، مع فرض نسبة أقل من الضرائب على واردات الطاقة الكندية، وسارعت الدول الثلاثة للرد على قرارات ترامب.

ترامب يفرض رسوما جمركية كبيرة على 3 دول، فيتو

ويشكل واردات التجاريين الرئيسيين الثلاثة (كندا والمكسيك والصين) أكثر من 40% من واردات الولايات المتحدة، الأمر الذي يمثل خطورة على ميزان المدفوعات على الولايات المتحدة، حيث أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب فرض رسوما جمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين، كندا والمكسيك والصين، أمس السبت.

وأكد البيت الأبيض في قراراته أن واشنطن ستفرض رسوما بنسبة 25% على المنتجات المستوردة من كندا والمكسيك، مع نسبة 10% على واردات الطاقة الكندية، حتى تعمل كلاهما مع الولايات المتحدة لمكافحة تهريب المخدرات والهجرة.



كما أكد البيت الأبيض أن السلع الواردة من الصين سيفرض عليها 10% رسومًا جمركية إضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية.

إجراءات ممثلة من كندا والمكسيك والصين على قرارات ترامب

وستخضع كندا، اعتبارًا من الثلاثاء المقبل، الثلاثاء لرسوم جمركية بنسبة 25% على جميع المنتجات المصدرة إلى الولايات المتحدة، وقد تلقت كندا تأكيدت، أمس السبت، بفرض أمريكا للضرائب الجديدة على الواردات الكندية، باستثناء النفط الذي سيخضع لضريبة بنسبة 10%.

قرارات ترامب الجديدة على واردات الدول، فيتو

المثير، أن الرئيس أكد ترامب أعلن، الجمعة الماضيه، أنه "لا شيء" سيمنعه من فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على المنتجات المستوردة من كندا والمكسيك، وإضافة ضريبة بنسبة 10% إضافية إلى الرسوم الجمركية الحالية، للواردات القادمة من الصين.



قرار ترامب قابلة قرار كندي آخر، حيث أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمس السبت، "أن كندا ستفرض رسوما جمركية على المنتجات الأمريكية ردا على تلك التي أعلن عنها ترامب"، وذلك في خطاب شديد اللهجة.

أما رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم فنددت باتهام ترامب لحكومتها بالارتباط بتهريب المخدرات، وواصفت قرار ترامب بأنه "افتراء"، مؤكدة فرض رسوم جمركية على الولايات المتحدة ردًا على قرار ترامب.

وأعلنت الصين، اليوم الأحد، أنها "تعارض بشدة" التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب على بكين، وتعهدت باتخاذ "إجراءات مضادة مماثلة لحماية حقوقنا ومصالحها.



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