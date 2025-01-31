ترامب يكرر تصريحه المستفز عن تهجير سكان من غزة إلى مصر والأردن

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، تصريحه المستفز زاعمًا، بأن مصر والأردن ستستقبلان سكانًا من قطاع غزة.

ترامب يزعم استقبال مصر والأردن سكان من غزة

وخلال الأيام الماضية، تجاهل ترامب، تعبير مصر والأردن عن رفضهما تهجير الفلسطينيين ورفض مقترح الرئيس الأمريكى لتهجير أصحاب الأرض وتصفية القضية الفلسطينية.

وقال ترامب أكثر من مرة إن على مصر والأردن استقبال سكان من القطاع الذي دمرته حرب استمرت أكثر من 15 شهرًا.

والخميس قال ترامب: "نفعل الكثير من أجلهم، وهم سيفعلون ذلك"، في حديثه عن مصر والأردن.

واستجاب الشارع المصري اليوم، في مختلف محافظات الجمهورية، لدعوة عدد من القوى السياسية والأحزاب، بتوجه وفد شعبي لرفح، اليوم الجمعة، دعمًا للشعب الفلسطيني ورفضًا لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية.

الشعب المصري يتوافد على معبر رفح لتأكيد رفض التهجير

من الساعات الأولى لليوم اتجهت الوفود الشعبية من محافظات مصر إلى معبر رفح مجتمعين على شعارٍ واحد “التضامن مع الشعب الفلسطيني والوقوف في وجه أي محاولة لتصفية القضية الفلسطيني” رفضًا لأي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية والنيل من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ورفض المصريين جميعهم لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

والأربعاء الماضي أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمة له، أن موقف مصر تاريخي في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، و"لا يمكن أبدًا التنازل بأي شكل كان عن الثوابت المصرية والأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف المصري"، والمتمثلة في إنشاء الدولة الفلسطينية والحفاظ على مقومات تلك الدولة وبالأخص شعبها وإقليمها.

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