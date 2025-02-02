الأحد 02 فبراير 2025
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محافظات

محافظ الفيوم يستجيب لشكاوى المواطنين

لقاءات خدمة المواطنين
لقاءات خدمة المواطنين في محافظة الفيوم، فيتو

 كلف الدكتور أحمد الأنصاري  محافظ الفيوم، مساعديه بعد لقاءات لخدمة المواطنين بالمراكز الإدارية للمحافظة، لتوفير وقت وجهد الأهالي في الانتقال من قراهم ومراكزهم الي ديوان عام المحافظة لعرض شكواهم، ووجه المحافظ بسرعة إيجاد حلول لمشكلات الأهالي.

لقاءات نائب المحافظ

 عقد الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، لقائين لخدمة المواطنين، أحدهما بمقر الوحدة المحلية لقرية هوارة المقطع التابعة لمركز الفيوم، بحضور  خالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم، بحث خلاله 40 شكوى للمواطنين، كما عقد لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لقرية العجميين التابعة لمركز أبشواي، بحضور  هاني رجب رئيس مركز ومدينة أبشواي، بحث خلاله 17 مطلبًا وشكوى، ووجه نائب المحافظ،  مديري الإدارات الخدمية بمركزي الفيوم وأبشواي، بإيجاد الحلول المناسبة لمشكلات وشكاوى المواطنين، في أسرع وقت ممكن. 

 

لقاءات السكرتير العام للمحافظة

 كما عقد  كامل غطاس سكرتير عام المحافظة، لقائين لخدمة المواطنين، أحدهما بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، بحضور  سالم فتحي رئيس مركز ومدينة طامية، بحث خلاله  12 حالة،  كما عقد لقاءً آخر بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، بحث خلاله  11 حالة،  بحضور  محمد فتحى رئيس مركز ومدينة سنورس، ومديري الإدارات الخدمية بالمركز.

لقاءات السكرتير العام المساعد

كما عقد  أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، بحث خلاله  10 حالات، بحضور الدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة إطسا، ومديري الإدارات الخدمية بالمركز، كما عقد لقاءًا لخدمة المواطنين بمركز يوسف الصديق بحضور الدكتورة شيرين محمد رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، بحث خلاله 12 شكوى ومطلبًا لأهالي المركز.

نوعيات المشكلات التي تم فحصها بالمراكز

تنوعت الشكاوى والمطالب التي تم بحثها بين توفير معاش تكافل وكرامة، ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، ومنح تراخيص أكشاك من خلال مجالس المدن مع مراعاة الشروط المنظمة لذلك، وتوفير مشروعات صغيرة بالتنسيق مع فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم المشروعات من قبل الجمعيات الأهلية، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، بالتنسيق مع مديرية العمل.

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كما تم التوجيه بإجراء الفحص الطبي اللازم لعدد من الحالات المرضية، بالتنسيق مع مسئولي مديرية الصحة والسكان.

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