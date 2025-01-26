الأحد 26 يناير 2025
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محافظات

محافظ الفيوم يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج

جانب من الاحتفالية،
جانب من الاحتفالية، فيتو

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، الذي نظمته مديرية الأوقاف، بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم، حضر الاحتفالية، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ،

فقرات الاحتفال

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم لفضيلة الشيخ أشرف شعبان، ثم ابتهالات وأدعية دينية لفضيلة المبتهل الشيخ رمضان معوض، ثم كلمة لفضيلة الدكتور محمود الشيمي، أوضح فيها الدروس والعبر المستفادة من ذكرى الإسراء والمعراج، مؤكدًا على ضرورة التأسي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، القدوة الحسنة، فى جميع أمور حياتنا.

تهنئة للشعب المصري

ومن جانبه، قدم محافظ الفيوم، التهنئة للقيادة السياسية والشعب المصري وأهالى محافظة الفيوم، بهذه المناسبة الطيبة، ذكرى الإسراء والمعراج، والذي يتزامن مع الاحتفال بعيد الشرطة، وذكرى ثورة 25 يناير، لافتًا إلى أن تلك المناسبة تُمثل آية من آيات الله التي ﻻ تُعد وﻻ تحصى، وعلينا أن نستلهم منها المعاني والقيم النبيلة والإثابة وحسن الجزاء، والتأسي بأخلاق النبى صلي الله عليه وسلم فى جميع معاملاتنا وفى حياتنا اليومية.

 

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وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة تكاتف جميع فئات الشعب، والتفاني والإخلاص فى العمل، حتى نُحقق لمصرنا الحبيبة نهضتها التى نسعى إليها، داعيًا الله عز وجل أن يُديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار، في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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