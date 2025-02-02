مصرع وإصابة 18 بحادث انقلاب سيارة في الفيوم

لقى ثلاثة أشخاص في القيوم مصرعهم، وأصيب 15 آخرين، في حادث انقلاب سيارة أجرة، على الطريق السياحي عند مدخل قرية الخالدية بدائرة قسم شرطة يوسف الصديق، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي تحت تصرف النيابة، كما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج.

تفاصيل الحادث وقرارات النيابة المختصة

كان قد تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم إخطارا، من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق، يفيد بانقلاب سيارة أجرة على الطريق السياحي بدائرة المركز، ووجود مصابين وثلاث جثث، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين انقلاب سيارة أجرة، بسبب السرعة الزائدة التي أدت الي اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدان السيطرة على السيارة، ما تسبب في انقلابها في نهر الطريق ووفاة 3 أشخاص وإصابة 25 آخرين، بكسور وكدمات، وسحجات متفرقة بالجسم. وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي، ونقل المصابين إلى المستشفى ذاته لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة يوسف الصديق، واخطرت النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثث بعد مناظرة الطب الشرعي لمعرفة أسباب وساعة وتاريخ الوفاة، وانتدب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الحادث، وإعداد تقرير فني بحالة السيارة ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة، وتولي التحقيق.

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