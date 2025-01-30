الخميس 30 يناير 2025
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محافظات

محافظ الفيوم يتفقد أعمال توسعات محطات مياه الشرب والصرف الصحي

جولة محافظ الفيوم،
جولة محافظ الفيوم، فيتو

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، عددًا من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي يجري تنفيذها، بهدف الوقوف على الأعمال المنفذة بالمحطات، والجداول الزمنية لتنفيذ الأعمال المتبقية، حتى تدخل حيز الخدمة في أسرع وقت ممكن، جاء ذلك بحضور، المهندس روبي محمود السيد رئيس جهاز تنفيذ مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، وخالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم.

 

توسعات محطة قحافة الجديدة

شملت الجولة أعمال توسعات محطة تنقية مياه الشرب الجديدة بقحافة، التي يجري تنفيذها على مساحة 17400 متر مربع، بطاقة تصميمية 43 ألف متر مكعب/يوم، بتكلفة إجمالية 500 مليون جنيه، ضمن مشروعات المبادرة القومية "حياة كريمة"، واستمع المحافظ، لشرح تفصيلي عن المشروع من المهندس محمد عز الدين، بإدارة المشروعات بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، حول نسب تنفيذ الأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية بالمحطة، فقد بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية 70 %، ومن المنتظر بدء تجارب تشغيل المحطة نهاية شهر مارس القادم.

توسعات محطة العزب الجديدة

كما تفقد المحافظ، الأعمال الإنشائية بالمرحلة الثالثة من توسعات محطة مياه الشرب الجديدة بالعزب، المقامة على مساحة 65193 متر مربع، بطاقة تصميمية 120 ألف متر مكعب/يوم، بتكلفة إجمالية 1,5 مليار جنيه، ليصبح مجمع محطات العزب واحدًا من أكبر محطات تنقية المياه على مستوى الجمهورية، ويخدم المشروع مركزي اطسا ويوسف الصديق ضمن مشروعات المبادرة القومية حياة كريمة، وتتميز المحطة بأقل نسبة فاقد للمياه مقارنة بالمحطات التقليدية، لأنها تتكون من الاستانلس ستيل، ومن المتوقع بدء تجارب تشغيل المرحلة الأولى من المحطة بطاقة 60 ألف متر مكعب/ يوم، نهاية شهر مارس المقبل، على أن يتم إنهاء كافة الأعمال بالمحطة مطلع شهر يوليو القادم.

خزان ورافع اللاهون

وتفقد محافظ الفيوم، لأعمال إحلال وتجديد محطة رافع مياه الشرب بقرية اللاهون، بطاقة تصميمية 3000 متر مكعب/ يوم، بسعة تخزينية 500 متر مكعب، بتكلفة 12 مليون جنيه، وقد بلغت نسبة تنفيذ الرافع 100% ويخدم قريتي هوارة عدلان واللاهون وتوابعهما، ويضم غرفتي محابس دخول وخروج، وغرفة تشغيل، وخزان خرساني أرضي، وعنبر تشغيل طلمبات رأسية طاردة مركزية، وونش كهربائي، ولوحة تشغيل وتحكم كهربائية للطلمبات والإنارة، وحوض تجميع للأمطار والمياه الزائدة.

محطة معالجة الصرف الصحي بالعزب

كما تفقد محافظ الفيوم، محطة معالجة الصرف الصحي بالعزب، التي نفذتها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي على مساحة 5 أفدنة "21 ألف متر مربع"، بتكلفة 80 مليون جنيه، وقد بدأ التشغيل الفعلي للمحطة بطاقة 10 آلاف متر مكعب/يوم، وتبلغ طاقتها التصميمية 20 ألف متر مكعب/ يوم، وتخدم قرى "الحادقة، والصعيدي، والعزب، ومنشاة الفيوم، وابجيج، ومنشاة بغداد بمركز الفيوم، وقرى أبوصير، والمعصرة، ورحمي، وكفر الزعفراني بمركز إطسا"، ويتكون المشروع من راسب رملي، وعدد من الأحواض، تشمل أحواض الترسيب الابتدائي، والترسيب النهائي، والتهوية، وتركيز الحمأة، والتجفيف، وتلامس الكلور، والسيب النهائي، ومهمات أحواض الترسيب.

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كما  تضم المحطة مبنى الإدارة والمعمل، ومبنى المحولات وأجهزة القياس، ولوحة التحكم والبلورات، ومبنى المولد، والمصافي الميكانيكية، ولوحات الجهد المنخفض، ووصلات الحائط، والكابلات.

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