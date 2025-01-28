الثلاثاء 28 يناير 2025
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محافظ الفيوم يوحه بتوفير الحماية الاجتماعية لعدد من الأسر في لقاء خدمة المواطنين

لقاء خدمة المواطنين
لقاء خدمة المواطنين في محافظة الفيوم، فيتو

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال لقائه الدوري لخدمة المواطنين، بإجراء عدد من التداخلات لتوفير الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كما وجه بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية لتوفير كراسي متحركة لغير القادرين من ذوي الهمم، وتجهيز إحدى الفتيات من غير القادرات.

اللقاء الدوري لخدمة المواطنين في الفيوم

وعقد محافظ الفيوم، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، اليوم للاستماع لشكاواهم ومتطلباتهم، بمختلف القطاعات الخدمية، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع كافة الجهات، حضر الاجتماع الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، ورؤساء المدن ومديري المديريات الخدمية.

تداخلات لتوفير الحماية المدنية

 وجه محافظ الفيوم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي،  لتوفير الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولى بالرعاية، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، مع بحث مدى إمكانية حصولهم على معاشات تكافل وكرامة.

 كما وجه محافظ الفيوم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، بتوفير عدد من المشروعات الصغيرة للفئات الأكثر احتياجًا، حتى تعينهم على توفير متطلبات الحياة، وتوفير كراسي متحركة لعدد من الحالات من ذوي الهمم، وتجهيز إحدى الفتيات غير القادرات، وإقامة كشك لإحدى الحالات من الأولى بالرعاية، والمساهمة في توفير العلاج اللازم لسيدة مريضة لا تسمح ظروف زوجها بتوفير العلاج اللازم لها، مع بحث مدى إمكانية ترميم منزل لأحد الأشخاص بعد سقوط أجزاء منه. 

ترخيص أكشاك للأسر الأولي بالرعاية

كما وجه محافظ الفيوم، رئيس مركز ومدينة الفيوم بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص عدد من الأكشاك للأسر الأولى بالرعاية، ودراسة مطلب إحدى الحالات الخاصة للحصول على وحدة سكنية من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية، وكذا دراسة شكوى إحدى السيدات المسنات من عدم تشطيب الوحدة السكنية البديلة التي تسلمتها بمنطقة دمو، والتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية لإنهاء أعمال التشطيبات اللازمة لشقق الأسر الأولى بالرعاية بالمنطقة.

 

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كما وجه المحافظ، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتوفير مشروعات مناسبة لعدد من الحالات، ووجه وكيل مديرية العمل، بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية.

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