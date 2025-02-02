لحظات مرعبة، شاب يتسلق 7 طوابق لإنقاذ 3 أطفال في حريق شقة بفيصل (فيديو)

حريق شقة بفيصل، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعب، لحريق نشب اليوم الأحد في شارع كعابيش بالهرم، وإقدام شاب على إنقاذ 3 أطفال كانوا بداخل الشقة.

أطفال وسط النار والرعب يصيب أهالي كعابيش

البداية كانت مع الساعات الأولى من اليوم، عندما لاحظ أهالي شارع "كعابيش" بالطوابق فيصل، تصاعد النيران والحريق من شققة بأحد المباني في الشارع، وظهر 3 أطفال صغار يصرخون لإنقاذهم من الحريق الذي شب في شقتهم بأحد الأدوار العليا.

وقام شاب بتسلق العمارة، عبر البلكونات، ليصل إلى الدور الذي يسبق الدور الذي شبت فيه النار، ووسط رعب العديد من الأهالي وسكان شارع كعابيش، نجح الشاب في إنقاذ حياة 3 أطفال من الحريق، الذي اندلع في أحد الطوابق العليا بالعمارة.

شاب شهم ينقذ 3 أطفال من حريق شقتهم بفيصل

ويحكي أحد شهود العيان أنه عندما اندلع حريق هائل في إحدى الشقق السكنية، كان هناك أطفال ثلاثة داخل الشقة التي تحترق بمفردهم، وأخذوا في الصراخ لإنقاذهم، وبفضل شجاعة الشاب الذي كان يمر بالقرب من المكان، تمكن من ملاحظة الدخان المتصاعد بسرعة وركض نحو الحريق.

وتابع شاهد العيان: "بسرعة فائقة، قام الشاب بدخول المبنى الذي يوجد به الحريق، وتمكن من تسلق العمارة من البلكونات، حتى وصل إلى حيث يوجد الأطفال الثلاثة، ووجد الشاب الشجاع أحدهم في حالة إغماء نتيجة الدخان الكثيف، بينما كان الآخران في حالة من الفزع والرعب، وقام الشاب بإخراجهم جميعًا إلى خارج المبنى بسرعة"، وسط تحذير سكان المنطقة من الخطر الذي يهددهم.

شاب شهم ينقذ 3 اطفال من حريق بفيصل، فيتو

وظهر بالفيديو حالة الهلع التي سيطرت على سكان شارع كعابيش بالطوابق خوفًا على حياة الأطفال، والشاب الشهم الذي أنقذ الأطفال من السقوط وسط الدعاء لإنقاذ الأطفال.

جدير بالذكر أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق بعد دقائق من اشتعاله، وتم نقل الأطفال إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وقد تبين أنهم في حالة جيدة، ويعانون فقط من إصابات طفيفة نتيجة استنشاق الدخان في الشقة المحترقة.

وأشادت إدارة الأمن المحلي بدور الشاب الشهم والبطولي في إنقاذ الأطفال الثلاثة، وأكد شهود العيان أن ما قام الشاب أنقذ حياة الأطفال الثلاثة من الموت المحقق، وخاصة أن أحدهم أصيب بإغماء نتيجة الدخان الكثيف.

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