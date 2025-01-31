الجمعة 31 يناير 2025
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حوادث

السيطرة على حريق في مخزن أدوات منزلية بسوهاج

صورة ارشيفيه فيتو
صورة ارشيفيه فيتو

شب حريق هائل فى مخزن أدوات منزلية كائن بالطابق الأرضي بعقار مكون من 4 طوابق بمدينة طهطا بسوهاج نتيجة حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية وتم السيطرة علي الحريق واخماده دون إصابات. 

كان اللواء صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة طهطا يفيد بنشوب  حريق بمخزن أدوات منزلية كائن بالطابق الأرضي بعقار مكون من 4 طوابق ملك  بلال ع س ع- 35 عاما تاجر أدوات منزلية – ومقيم دائرة القسم وتم الدفع بعدد سيارة إطفاء وتم السيطرة علي الحريق 
 

أفاد مالك المخزن أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية، ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك ونفي الشبهة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

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