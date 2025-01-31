السيطرة على حريق في مخزن أدوات منزلية بسوهاج

شب حريق هائل فى مخزن أدوات منزلية كائن بالطابق الأرضي بعقار مكون من 4 طوابق بمدينة طهطا بسوهاج نتيجة حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية وتم السيطرة علي الحريق واخماده دون إصابات.

كان اللواء صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة طهطا يفيد بنشوب حريق بمخزن أدوات منزلية كائن بالطابق الأرضي بعقار مكون من 4 طوابق ملك بلال ع س ع- 35 عاما تاجر أدوات منزلية – ومقيم دائرة القسم وتم الدفع بعدد سيارة إطفاء وتم السيطرة علي الحريق



أفاد مالك المخزن أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية، ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك ونفي الشبهة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.