ارتفاع عدد ضحايا عقار العباسية المنهار لـ3 وفيات والدفع بفرق إنقاذ للبحث عن المفقودين (صور)

تمكنت قوات الدفاع المدني بمديرية أمن القاهرة من انتشال جثة جديدة من سكان عقار العباسية المنهار، ليرتفع عدد الضحايا إلى 3 وفيات و6 مصابين بكدمات وجروح من بينهم سيدة وطفل.

ودفعت الأجهزة الأمنية بـ فرق إنقاذ من قوات الدفاع المدني ولوادر تابع لمحافظة القاهرة للقيام بعمليات رفع ركام العقار المنهار بمنطقة الوايلى لانتشال ضحايا عقار العباسية المنهار، ومواصلة البحث عن المفقودين تحت أنقاض العقار.



تفاصيل العقار المنهار بالعباسية

وكان لقى شخصان مصرعهما فيما تمكنت قوات الإنقاذ البري من انتشال 6 مصابين من أسفل أنقاض عقار الوايلى المنهار ، صباح اليوم الثلاثاء.

وتقوم قوات الإنقاذ البرى والحماية المدنية بالبحث عن المفقودين أسفل الأنقاض، فيما يقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود لبيان عدد قاطنى العقار.

وانتقل مدير أمن القاهرة اللواء طارق راشد، صباح اليوم الثلاثاء، إلى موقع انهيار عقار الوايلى المنكوب لمتابعة عمليات البحث عن المفقودين ومتابعة جهود الحماية المدنية.

وكشف الفحص الأولى أن العقار المنهار فى منطقة العباسية خلف كلية الهندسة يتبع حي الوايلى.، ويتكون من 5 طوابق ويقطن به عدد من السكان.

وانتقل لموقع الحادث قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.