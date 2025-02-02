الأحد 02 فبراير 2025
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حوادث

التحقيقات تكشف سبب حريق سيارة في السلام

حريق، فيتو
حريق، فيتو

 كشفت تحقيقات نيابة السلام حول سيارة نشب بها حريق بدائرة القسم، أن ماسا كهربائيا وراء اشتعال النيران وتبين من المعاينة تفحم السيارة

 

حريق سيارة بالسلام 

 تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق بسيارة ملاكي بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارة إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتم إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.
وبالفحص تبين تفحم سيارة بالكامل، وجار تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة السلام غرفة عمليات النجدة بالقاهرة غرفة عمليات النجدة قسم شرطة السلام ثان

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