الأحد 02 فبراير 2025
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رياضة

ترتيب الدوري المصري قبل ختام الجولة الـ 11

ترتيب الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري

 ترتيب الدوري المصري، يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، قبل مباريات اليوم الأحد في ختام الجولة الـ 11.

وتختتم اليوم مباريات الجولة الحادية عشر للدوري بمواجهتي سيراميكا مع سموحة، مودرن سبورت مع الأهلي.

 

ترتيب الدوري المصري قبل ختام الجولة الـ 11

1- بيراميدز 24 نقطة
2- الأهلي 20 نقطة
3- الزمالك 20 نقطة
4- سيراميكا كليوباترا 19 نقطة
5- المصري البورسعيدي 19 نقطة
6- بتروجيت 17 نقطة
7- البنك الأهلي 17 نقطة
8- حرس الحدود 15 نقطة
9- فاركو 15 نقطة
10- طلائع الجيش 15 نقطة
11- زد اف سي 14 نقطة
12- الاتحاد السكندري 14 نقطة
13- الإسماعيلي 12 نقطة
14- سموحة 11 نقطة
15- غزل المحلة 8 نقاط
16- إنبي 7 نقاط
17- مودرن سبورت 7 نقاط
18- الجونة 6 نقاط
 

جدول ترتيب الدوري المصري 

مباريات الجولة الـ 11 لبطولة الدوري المصري 

الجمعة 31 يناير
الإسماعيلي 1-2 طلائع الجيش
الجونة 0-1 حرس الحدود
بيراميدز 3-0 الزمالك

إنبي 0-1 البنك الأهلي
زد إف سي 1-1 المصري
بتروجيت 0-0 الاتحاد السكندري
فاركو 3-2 غزل المحلة

الأحد 2 فبراير
سيراميكا ضد سموحة.. 4  مساءً
مودرن سبورت ضد الأهلي.. 7 مساءً

 

نظام الدوري الممتاز

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

 

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

جدير بالذكر أن الثلاثي الصاعد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد هو بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

ويضم الدوري 18 فريقا هم: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

 

 

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