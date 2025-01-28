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رياضة

بيراميدز: مشاركة جراديشار مع الأهلي غير قانوني

جراديشار، فيتو
جراديشار، فيتو

بيراميدز، قالت نور صبري، عضو اللجنة القانونية في نادي بيراميدز، إن أي لاعب ينتقل ببيع نهائي أو إعارة يتم إرسال الـITC (البطاقة الدولية) من الاتحاد الذي كان يلعب اللاعب في دوريه إلى الاتحاد الجديد ويتم تأكيد نظام القيد على ذلك.

وتابعت نور صبري في تصريحات تليفزيونية: "عندما يتم إرسال البطاقة الدولية ويتم تأكيد تسلمها من الاتحاد الجديد يحق للاعب المشاركة مع ناديه الجديد".

جراديشار، فيتو
جراديشار، فيتو

مشاركة جراديشار إجراء غير قانوني

وأضافت: "في حالة مشاركة اللاعب مع ناديه الجديد بدون تأكيد استلام البطاقة الدولية يكون هذا إجراء غير قانوني".

وأكملت: "كل الأندية لها الصلاحية للدخول على نظام الـTMS ومتابعة إجراءات القيد".

 

جراديشار على ذمة النادي المجري

واستطردت: "اكتشفنا أن اللاعب جراديشار على ذمة النادي المجري من قبل مباراة الأهلي وبيراميدز ولاحظنا استمراره على قائمتهم لبعد المباراة".

وأردفت: "الفيفا هي من ستفصل هل هناك مخالفة ام لا والفيفا هي من لها الحق في حسم الأمر ونتمسك بحقوقنا في الأزمة".

واختتمت: "لوائح الفيفا تضع بنود معينة ليكون قيد اللاعبين سليم وبيراميدز قدم شكواه بناءً على اللوائح".

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