محمد عبده يطرب جمهور موسم الرياض بـ "لي ثلاثة أيام" (فيديو)

قدم فنان العرب محمد عبده جلسة استثنائية في موسم الرياض على مسرح محمد عبده أرينا.

وشدا محمد عبده خلال الجلسة بباقة من أجمل أغنياته مثل “لي ثلاثة أيام”، والتي تفاعل معها الجمهور بحرارة شديدة.

حفل محمد عبده في فبراير الكويت

في جانب آخر، يشارك الفنان محمد عبده ضمن فعاليات فبراير الكويت 2025، ومن المقرر إقامة الحفل يوم 14 فبراير بالتزامن مع عيد الحب.

ومن المقرر أن تطرح تذاكر حفل محمد عبده ضمن فعاليات فبراير الكويت غدا الثلاثاء، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالًا كبيرًا.

مهرجان فبراير الكويت

ويُعد مهرجان فبراير الكويت، واحدًا من أقوى مهرجانات الموسيقى في الوطن العربي على مدار السنوات الماضية، وتعود فعاليات المهرجان لهذا العام بحفلات قوية لعدد من نجوم مصر والوطن العربي.

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